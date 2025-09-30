La prueba que te dice en dos segundos si tienes un problema cardíaco

En redes sociales se ha vuelto viral una curiosa "prueba casera" que promete detectar en apenas unos segundos si una persona podría tener un problema cardiovascular. Se trata de un sencillo movimiento con el pulgar que muchos usuarios han compartido como una especie de truco de salud.

¿En qué consiste la prueba?

La llamada "prueba del pulgar" consiste en apoyar la palma de la mano sobre una superficie plana e intentar doblar el pulgar hacia el lado opuesto, cruzándolo por encima de la palma. Si el dedo llega a sobrepasar el borde de la mano, esto podría interpretarse como una señal de alerta relacionada con el corazón o con la aorta.

Sin embargo, aunque suene llamativo, esta prueba no es un método confiable para detectar enfermedades cardiovasculares. El gesto se asocia con personas que tienen mayor flexibilidad en las articulaciones Por ello, la gran mayoría de quienes logran ese movimiento simplemente son más flexibles de lo normal y no presentan ninguna patología cardíaca.

Hay expertos que advierten que este tipo de pruebas caseras pueden generar confusión y alarma innecesaria. La única manera segura de descartar o confirmar un problema cardiovascular es mediante estudios clínicos adecuados y la valoración de un profesional de la salud.