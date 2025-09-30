Actualiza ya a iOS 26.0.1 si quieres que tu iPhone funcione sin errores

La nueva versión del sistema operativo de Apple ya es una realidad. Tras haber lanzado al mercado el pasado 9 de septiembre sus nuevos iPhone 17, y apenas un par de semanas después de que el sistema operativo se haya estrenado en los iPhone, como suele ser habitual, no son pocos los errores que han ido surgiendo con el uso día a día de los dispositivos. Y en esta ocasión Apple ha lanzado una nueva versión de su sistema, que ahora nos ofrece multitud de correcciones a errores conocidos a lo largo de las últimas semanas.

Todo lo que mejora con iOS 26.0.1

Son varios los errores clave que resuelve esta nueva actualización en los móviles de Apple, sobre todo en los iPhone 17, los más recientes, que parecen los más afectados por todos estos fallos, hablamos de los siguientes.

Problemas de Conectividad:

Soluciona problemas por los cuales el Wi-Fi y Bluetooth podían desconectarse ocasionalmente en los modelos iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro.

Fallos de la Cámara:

Resuelve un problema por el cual las fotos tomadas en determinadas condiciones de iluminación con los modelos iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro podían incluir artefactos inesperados.

Errores en la Interfaz y Accesibilidad:

Corrige un fallo por el que los iconos de las apps podían aparecer en blanco después de aplicar un tinte personalizado.

Soluciona un problema por el cual VoiceOver (la función de accesibilidad) podía desactivarse para algunos usuarios después de actualizar a iOS 26.

Otros Problemas:

Se incluye una resolución de fallos al buscar contenido en la aplicación Calendario. Algunos usuarios también reportaron la corrección de problemas con la descarga de modelos de Apple Intelligence en algunos dispositivos.

En términos de seguridad, la nueva actualización también llega con interesantes mejoras, como la solución a vulnerabilidades críticas que se recomienda parchear lo antes posible.

Por tanto, no esperes nuevas funciones para tu iPhone con esta versión de iOS 26. Pero sí vas a notar que el teléfono funciona mejor, que es más eficiente y que da menos fallos. Los primeros días de actualizaciones, no solo en los iPhone 17, sino en otros modelos también, hemos asistido a un vaciado exprés de las baterías de muchos usuarios. Algo que Apple explicó que era normal, ya que el teléfono seguía actualizándose en segundo plano. Por tanto, habiendo pasado ya un par de semanas de esa actualización, y con esta nueva, los iPhone deberían ir como la seda.

Otra cosa es el Scratchgate, que se ha viralizado en los últimos días en redes, y que no es otra cosa que la extrema facilidad que tienen los iPhone 17 Pro y Pro Max a arañarse en su parte trasera. Esto es algo a lo que ha tenido que salir al paso la propia compañía, que ha venido a decir es que no se arañan, sino que son otros elementos los que se pulverizan sobre los teléfonos, y terminan arañándolos, una explicación que no ha convencido a nadie desde luego.