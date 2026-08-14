UNA FUNCIÓN ESCONDIDA
El atajo de teclado que el 90% de la gente desconoce y te cambia la vida
El historial del portapapeles guarda textos, enlaces e imágenes para que puedas recuperarlos aunque hayas copiado algo nuevo después.
Publicidad
Hay pequeños atajos de teclado capaces de ahorrar mucho tiempo en el día a día y que, pese a llevar años disponibles, siguen siendo desconocidos para muchos usuarios. Uno de ellos permite recuperar elementos que se han copiado anteriormente, evitando tener que repetir una búsqueda o volver a escribir un texto.
La combinación Windows + B permite acceder al historial del portapapeles. Desde este menú es posible consultar diferentes elementos que se hayan copiado previamente, como frases, enlaces o imágenes, en lugar de conservar únicamente el último contenido copiado.
La función resulta especialmente útil cuando se trabaja con varios textos al mismo tiempo. Si, por ejemplo, se copia una frase y después otra, normalmente la segunda sustituye a la primera. Con el historial activado, ambas pueden quedar disponibles para recuperarlas posteriormente.
Además, el portapapeles permite gestionar los elementos almacenados y eliminar aquellos que ya no sean necesarios. De esta manera, el usuario puede mantener más control sobre todo lo que ha ido copiando durante una sesión de trabajo.
La primera vez es necesario activar el historial del portapapeles para empezar a utilizarlo. A partir de entonces, el acceso se convierte en un gesto rápido que puede facilitar considerablemente tareas cotidianas, especialmente cuando se trabaja con mucha información.
Un pequeño atajo que demuestra que, en Windows, todavía existen funciones escondidas capaces de ahorrar más tiempo del que parece.
Publicidad