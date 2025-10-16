Honor revoluciona el smartphone con Robot Phone: un móvil con cámara robótica

A estas alturas es difícil conocer algo en el segmento de smartphones que realmente nos sorprenda, y Honor desde luego ha echado el resto para poder hacerlo con su nuevo dispositivo. Y es que no se les puede reprochar ganas de sorprender con el nuevo Robot Phone, un teléfono que desde luego juega en otra liga y puede haber estrenado un segmento completamente nuevo del mercado. Un engendro que es tan sorprendente como inclasificable. Pero sin duda alguna no va a dejar a nadie indiferente, y hay que verlo en acción para entender todo lo que será capaz de hacer.

Un prototipo muy avanzado

Desde luego la denominación de Robot Phone es bastante ambigua hasta que no vemos en acción a este teléfono. Y es que no hemos visto nada igual hasta ahora. Se trata de un smartphone, que en su formato cotidiano no difiere de otro cualquiera, pero que cuando entra en acción la cámara robótica cambia por completo. Esta emerge del módulo de cámara como un gran brazo que es capaz de moverse con vida propia.

Básicamente, se trata de una cámara con un cardán incorporado y un pequeño brazo articulado. Esta cámara es muy similar a la que utilizan los drones o cámaras como las Osmo de DJI, y por su construcción puede moverse de manera autónoma, haciendo así gestos más humanoides y habitualmente asociados a los robots. Desde luego es algo difícil de explicar con palabras, de ahí que lo mejor que puedes hacer para entenderlo es ver el vídeo que hemos insertado.

La cámara se comporta como si de una cabeza robótica se tratara, y lo más importante, es capaz de reconocer lo que ocurre delante de ella, e interactuar con objetos y personas, como si tuviera vida propia, ese es su gran aspecto diferencial y principal atractivo. Para ello cuenta con las últimas funciones de IA integradas, que este robot será capaz de implementar de la manera más vistosa posible. En el vídeo vemos diferentes ejemplos de lo que puede hacer este pequeño robot escondido en el teléfono de Honor.

No es que se trate de funciones y tareas esenciales, pero desde luego no parece un componente que pueda estorbar dentro del teléfono, sino todo lo contrario, aportar más contexto al mundo en el que nos movemos y sobre todo una manera de convertir en algo físico algo tan habitualmente ligado al plano del software como son los asistentes personales. Este robot con vida propia podría convertirse en el asistente de voz más realista que hayamos podido llevar con nosotros.

Y sobre todo, lo más sorprendente, en un formato que no hemos visto venir nadie, y que no es nada descabellado, un módulo de cámara del cual emerge un sensor robótico. De momento se trata de un teléfono experimental, un prototipo, pero al menos la firma china ya lo ha mostrado en sociedad. No hay que descartar su lanzamiento para comienzos del próximo año, ahora estarán monitorizando el interés que ha generado el dispositivo en el mercado.