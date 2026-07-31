La tableta Moto Pad 70 Groove ya es oficial y presume de 9 altavoces JBL

Hace unas semanas os contábamos que Motorola había anticipado el lanzamiento de una nueva tableta de altas prestaciones, sobre todo en el plano del sonido. Y es que muchos nos quedamos con la boca abierta al comprobar que esa tableta llegaría con un sistema de sonido único en el mercado. Y ya es oficial, por fin conocemos todo lo que nos ofrece esta tableta de Motorola, además de ese apartado de sonido tan espectacular. Vamos a comprobarlo de primera mano.

Ficha técnica de la nueva Moto Pad 70 Groove

Hablamos de una tableta de grandes dimensiones, que tiene una pantalla con una diagonal de 12,1 pulgadas, por tanto con un tamaño que se acerca más al de un portátil compacto que al de una tableta tradicional. En este caso cuenta con un panel LCD, que tiene una resolución de 2.5K, así como una tasa de refresco de 120 Hz, compatibilidad con Dolby Vision, HDR10, o la gama de color DCI-P3. Su brillo es de hasta 800 nits.

Los altavoces de la Moto Pad 70 Groove | Motorola

Aunque desde luego lo que destaca de esta tableta es su aspecto sonoro, por esos nueve altavoces JBL con los que cuenta. Estos se componen de cuatro tweeters, tres woofers y dos radiadores pasivos que además son compatibles con Dolby Atmos. Por lo que vamos a poder disfrutar de un sonido envolvente sin precedentes. Y no solo con nuestros contenidos favoritos, sino que tiene una función poco habitual, la propia tableta se puede utilizar como un altavoz Bluetooth totalmente independiente.

Moto Pad 70 Groove | Motorola

Es una tableta bastante solvente, que cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7400, y que a su vez cuenta con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, que es ampliable mediante tarjetas microSD hasta los 2 TB. Su batería es bastante grande, aunque no de las más generosas del mercado, en este caso se queda con una capacidad de 10200 mAh, lo que para una pantalla de 12,1 pulgadas es más que suficiente. En términos de fotografía, contará con una cámara trasera de 13 megapíxeles, mientras que la delantera será de 8 megapíxeles.

Cuenta con Wifi 6, Bluetooth 5.4, doble micrófono, conector USB tipo C. Su peso es de 775 gramos, mientras que su grosor es de solo 6,8 mm. Cuenta con acabado metálico, mientras que su soporte de 360 grados permite disfrutar de ella como si de un altavoz Bluetooth se tratara. Llega con Android 16, y Motorola ha anunciado que se actualizará más adelante tanto a Android 17 como a Android 18. Se ha lanzado en India por unos 319 euros al cambio.