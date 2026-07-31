Los documentos de tu móvil Android ahora se suman a la copia de seguridad de Google

Como sabéis, nuestro móvil Android suele hacer copias de seguridad periódicas de los datos clave del teléfono, configuraciones menores, fondos de pantalla, esas cosas que simplifican el restablecer el teléfono, o pasarnos a uno nuevo sin que echemos de menos el anterior. Y ahora hemos conocido que Google ha comenzado a implementar una nueva función que precisamente simplifica este proceso, añadiendo una nueva copia de seguridad, que en este caso se centra en nuestros documentos.

Nueva copia de seguridad

Ahora Android cuenta con una nueva funcionalidad, que en este caso lo que hace es una copia de seguridad de los documentos que tenemos en el teléfono. Por ejemplo, esos que hemos descargado, que tenemos guardados en la carpeta de descargas, o de archivos personales, y que queremos que estén siempre guardados y a salvo por lo que pueda pasar.

Según Google, con esta función podemos:

Crear una copia de seguridad de los documentos de tu dispositivo en Google Drive.

Además, destacan que los documentos que guardemos en esta copia de seguridad serán cifrados por Google cuando salgan de nuestro móvil, por lo que no podrán ser vistos por nadie más, tan siquiera en los servidores de los californianos, lo que aportará una capa de tranquilidad al propio acto de llevar a cabo la copia de seguridad. Y es que seguro que muchos usuarios tendrían reticencias a que esos documentos puedan llegar a la nube y estar disponibles para otros.

Para acceder a esta nueva función solo tenemos que hacer lo siguiente:

Accede a los ajustes de tu teléfono Android.

Pulsa sobre Cuentas.

Selecciona Copia de seguridad de Google.

Una vez dentro, selecciona Documentos.

Ahí pulsa el deslizante de Crear copia de seguridad de documentos.

Abajo podrás ver el espacio libre que hay en tu cuenta de Google. Hay que tener en cuenta, valga la redundancia, que esta copia de seguridad de los documentos también sumará para el almacenamiento de nuestra cuenta de Google.

Vamos, que las megas o gigas que ocupe esta copia se descontarán del espacio disponible dentro de nuestra cuenta de Google, que en mi caso tiene 5TB, y que de momento no va a notar prácticamente el peso de estos documentos. A la hora de restaurar nuestro móvil, será más sencillo regresar al punto donde dejamos nuestra anterior sesión, o un anterior teléfono, porque podremos recuperar íntegramente todos esos documentos como si no hubiera ocurrido nada entre medias.

No parece ser una función que haya llegado con una actualización de sistema, sino más bien de los propios servicios de Google. Como dicen desde 9to5Google, es posible acceder a esta función, con los Google Play Services 26.26, y no porque tengamos Android 16 o 17 en sus versiones beta. En nuestro caso sí que ha aparecido esta nueva función y está totalmente operativa para comenzar a copiar nuestros documentos en la nube de Google.