El HomeView de Apple podría abrir la puerta a otros chatbots además de Siri

Hace poco que Apple presentó su esperada pantalla inteligente, y lo cierto es que este equipo es de lo más completo. Y parece que el HomeView de Apple todavía tiene novedades por desvelar. Aunque Siri AI es una de las protagonistas de este centro de control para el hogar, unas referencias encontradas en la beta de iOS 27.3 apuntan a que la compañía está preparando el terreno para incorporar aplicaciones de otros asistentes conversacionales.

Apple no ha anunciado compatibilidad con ChatGPT, Claude ni ningún otro chatbot concreto con su Apple HomeView, pero todo apunta a que esto podría cambiar muy pronto..

El código de iOS da pistas sobre nuevas apps de IA para el HomeView

Por lo que se ha filtrado, parece que el software que permite al Apple HomeView mostrar aplicaciones de un iPhone o iPad conectado ha incorporado una nueva categoría destinada a aplicaciones conversacionales.

Y este cambio nos que sugiere que Apple está estudiando cómo dar cabida a este tipo de herramientas en su dispositivo doméstico. Además, las referencias no se limitan al nombre de esa categoría, ya que también aparecen preparativos para gestionar audio en ambos sentidos, sesiones e interrupciones.

La gama del nuevo HomeView | Apple

Así que tiene toda la pinta quie Apple quiere que utilicemos su pantalla inteligente para interactuar con tu chatbot preferido. Hay que decir que el investigador que ha descubierto este dato ha dejado claro que la implementación todavía no está completamente conectada. Por tanto, la existencia de estas referencias no significa que la función esté lista para estrenarse, ni permite establecer una fecha de llegada.

Tampoco se conoce qué aplicaciones podrían utilizar esta categoría. Aunque la posibilidad de acceder a servicios como ChatGPT o Claude desde una pantalla compartida resulta interesante, ninguno de los dos está confirmado, por lo que habrá que esperar a que Apple o los desarrolladores correspondientes anuncien algo concreto.

Por otro lado, el software del Apple HomeView también incluye protección frente a intentos de engañar al reconocimiento facial. De esta manera, Apple ha mejorado los sistemas de seguridad, que actualmente es capaz de reconocer hasta seis personas y mostrar a cada una su pantalla personalizada, con aplicaciones, widgets y acceso a contenido personal bajo determinadas condiciones.

Gama de colores de HomeView | Apple

Tras esta mejora, después de tres intentos de suplantación asociados a un perfil será necesario autenticarse mediante un iPhone para volver a consultar los datos personales. Una protección que ya está habilitada en el software HomeView 27.2, aunque Apple no la ha detallado en sus materiales de presentación.

Respecto a la actualización que permitirá utilizar ChatGPT y otros chatbots en el Apple HomeView, habrá que esperar a que Apple lo anuncie de forma oficial. Mientras tanto, deberemos armarnos de paciencia.