UN SMARTWATCH MUY COMPLETO A PRECIO COMEDIDO
Nuevo Motorola moto watch 2 fit: tecnología de Polar y hasta 12 días de batería por 99 euros
Te contamos todos los secretos del Motorola moto watch 2 fit, un reloj inteligente a precio de derribo y que ofrece todo tipo de funciones, además de la experiencia de Polar.
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Festival de presentaciones por parte de Motorola, que además de presentar sus nuevos auriculares premium, también nos ha sorprendido con el lanzamiento del nuevo smartwatch moto watch 2 fit, un modelo que ofrece una pantalla gOLED de 1,85 pulgadas con GPS de doble frecuencia y herramientas de análisis desarrolladas con tecnología de Polar a un precio muy atractivo.
Y es que el moto watch 2 fit tendrá un precio de 99 euros cuando llegue a España, y teniendo en cuenta que ofrece hasta 12 días de autonomía, es una opción muy a tener en cuenta si buscas un reloj inteligente con gran relación calidad - precio.
El moto watch 2 fit presume de una pantalla de gran tamaño y un diseño con colores Pantone
Vamos a comenzar hablando del diseño, donde el moto watch 2 fit apuesta por un marco de aluminio y una correa de silicona transpirable. Destacar que Motorola ofrece tres acabados con colores Pantone, Stratified Sea, Pigeon y Ballerina, para que puedas escoger el que mejor encaje con tu estilo.
Como no podía ser de otra manera en un smartwatch, este reloj moto watch 2 fit cuenta concertificación IP68 y resistencia al agua de 5 ATM, por lo que podrás utilizarlo para actividades acuáticas o no tener que preocuparte por la lluvia o el sudor mientras lo utilizas.
Pasando al apartado multimedia, el moto watch 2 fit luce una pantalla gOLED de 1,85 pulgadas, rodeada de biseles de 2 milímetros. Su brillo máximo alcanza los 1.500 nits, y a la que no le falta una capa con protección Corning Gorilla Glass 3. Un smartwatch con gran calidad de imagen y mejor resistencia ante golpes e impactos.
Y los más deportistas van a disfrutar del aluvión de herramientas para monitorizar tu actividad, y que llegan firmadas por Polar. Hablamos de funciones como Running Index, que proporciona una puntuación relacionada con tu forma aeróbica y tu eficiencia al correr, o Energy Sources, que te hace una media de cómo utiliza el cuerpo las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas durante el ejercicio.
A esto hay que sumar compatibilidad con más de 100 tipos de entrenamiento y GPS de doble frecuencia para registrar las actividades al aire libre si no quieres salir a entrenar con el teléfono encima.
Tampoco falta una app de monitorización de sueño. Para ello, el moto watch 2 fit cuenta con Nightly Recharge, un sistema combina información del sueño con la recuperación del sistema nervioso autónomo para ofrecer una valoración de cómo te has recuperado del día anterior. La guinda del pastel la pone Sleep Plus Stages, una herramienta que analiza el sueño y proporciona una puntuación personalizada.
Además, el reloj incluye Serene, una herramienta de ejercicios de respiración guiados, sensor de frecuencia cardiaca, monitorización de oxígeno en sangre, análisis del estrés, control del ciclo menstrual y alertas de inactividad. Respecto a la autonomía, Motorola anuncia hasta 12 días con una sola carga, por lo que la batería estará a la altura de los más exigentes.
Disponibilidad y precio
Motorola ha anunciado que el moto watch 2 fit llegará muy pronto a España, y su precio será de 99 euros. Sin duda, un bombazo en ventas viendo todo lo que ofrece.
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