PERFECTO PARA LOS AMANTES DE LO RETRO
Sony recupera el espíritu del Walkman con unos auriculares USB-C desde 59 euros
Sony recupera los auriculares del primer Walkman con los MDR-3R: conexión USB-C, diseño retro y una edición Stranger Things desde 59 euros.
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Sorpresa con Sony, que acaba de dar una alegría a los usuarios más nostálgicos. Su familia Walkman marcó historia en los 90, con su fina diadema y sus características almohadillas. Pues la firma japonesa recupera aquella propuesta con los nuevos Sony MDR-3R, unos auriculares para tu móvil que son una reinterpretación del modelo original, pero con conexión USB-C y un precio de 59 euros.
Además, este regreso llega acompañado de una colaboración para los amantes de la popular serie de Netflix: una edición Stranger Things, inspirada en los auriculares de Max y en el universo de la serie. Dos versiones que comparten la nostalgia por los años 80, pero que están pensadas para escuchar música desde dispositivos actuales.
Los Sony MDR-3R recuperan el diseño del Walkman original
Para conocer estos nuevos auriculares, hay que remontarse a 1979, cuando Sony presentó el Walkman TPS-L2 junto con los auriculares MDR-3L2, pertenecientes a la familia MDR-3. Aquella combinación ayudó a popularizar una forma de escuchar música que hoy damos por sentada: llevar tus canciones contigo mientras te desplazas.
Los nuevos auriculares Sony MDR-3R recuperan el aspecto de aquella familia, con una estructura ligera y un diseño abierto. Claramente, Sony ha buscado mantener esa experiencia su diseño reconocible y, de paso, prometer una experiencia cómoda y ligera.
Y no faltan sus características almohadillas azules y naranjas incluidas, que permiten cambiar su aspecto según tus preferencias. La atención al diseño original también llega al embalaje y al manual de instrucciones, que recuperan la estética de sus predecesores. Un guiño que apreciaremos los que crecimos con un Walkman.
Pero claro, Sony ha tenido que adaptar sus cascos a los nuevos tiempos, y los Sony MDR-3R cuentan con conexión USB-C para utilizarlos con móviles y otros dispositivos compatibles. Además, incorporan un micrófono para atender llamadas y un mando integrado en el cable para facilitar el manejo. ¿Y cómo suenan estos auriculares retro? Los Sony MDR-3R incorporan transductores de 23 mm y toman como referencia las especificaciones del modelo original.
Por otro lado, Sony ha lanzado una versión Stranger Things en las que se ha inspirado en el estilo de los auriculares de Max y en el Mundo del Revés para crear una edición que conecta la historia del Walkman con la ambientación ochentera de la serie.
Esta variante incluye el logotipo de Stranger Things grabado y un embalaje personalizado. Su atractivo está en esos detalles de diseño, pero técnicamente será igual que el modelo tradicional.
Disponibilidad y precioSi los quieres comprar, que sepas que los Sony MDR-3R estarán disponibles a partir de este mes de noviembre a un precio de 59 euros. La edición Stranger Things llegará en el mismo mes por 69 euros.
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