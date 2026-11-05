Sony recupera el espíritu del Walkman con unos auriculares USB-C desde 59 euros

Sorpresa con Sony, que acaba de dar una alegría a los usuarios más nostálgicos. Su familia Walkman marcó historia en los 90, con su fina diadema y sus características almohadillas. Pues la firma japonesa recupera aquella propuesta con los nuevos Sony MDR-3R, unos auriculares para tu móvil que son una reinterpretación del modelo original, pero con conexión USB-C y un precio de 59 euros.

Además, este regreso llega acompañado de una colaboración para los amantes de la popular serie de Netflix: una edición Stranger Things, inspirada en los auriculares de Max y en el universo de la serie. Dos versiones que comparten la nostalgia por los años 80, pero que están pensadas para escuchar música desde dispositivos actuales.

Los Sony MDR-3R recuperan el diseño del Walkman original

Para conocer estos nuevos auriculares, hay que remontarse a 1979, cuando Sony presentó el Walkman TPS-L2 junto con los auriculares MDR-3L2, pertenecientes a la familia MDR-3. Aquella combinación ayudó a popularizar una forma de escuchar música que hoy damos por sentada: llevar tus canciones contigo mientras te desplazas.

Sony MDR-3R | Sony

Los nuevos auriculares Sony MDR-3R recuperan el aspecto de aquella familia, con una estructura ligera y un diseño abierto. Claramente, Sony ha buscado mantener esa experiencia su diseño reconocible y, de paso, prometer una experiencia cómoda y ligera.

Y no faltan sus características almohadillas azules y naranjas incluidas, que permiten cambiar su aspecto según tus preferencias. La atención al diseño original también llega al embalaje y al manual de instrucciones, que recuperan la estética de sus predecesores. Un guiño que apreciaremos los que crecimos con un Walkman.

Pero claro, Sony ha tenido que adaptar sus cascos a los nuevos tiempos, y los Sony MDR-3R cuentan con conexión USB-C para utilizarlos con móviles y otros dispositivos compatibles. Además, incorporan un micrófono para atender llamadas y un mando integrado en el cable para facilitar el manejo. ¿Y cómo suenan estos auriculares retro? Los Sony MDR-3R incorporan transductores de 23 mm y toman como referencia las especificaciones del modelo original.

Sony MDR-3R Stranger Things | Sony

Por otro lado, Sony ha lanzado una versión Stranger Things en las que se ha inspirado en el estilo de los auriculares de Max y en el Mundo del Revés para crear una edición que conecta la historia del Walkman con la ambientación ochentera de la serie.

Esta variante incluye el logotipo de Stranger Things grabado y un embalaje personalizado. Su atractivo está en esos detalles de diseño, pero técnicamente será igual que el modelo tradicional.

Disponibilidad y precio

Si los quieres comprar, que sepas que