Ya puedes reservar el potente RedMagic 12 Pro en España

Sin duda, es el momento que muchos apasionados del gaming móvil han esperado durante el último año. Y es que el RedMagic 12 Pro ya es una realidad a nivel global, y por tanto también en España. Y es que el teléfono ya es oficial y ha comenzado a desvelar los detalles sobre la campaña de reservas del nuevo teléfono, que se iniciará en unos días. Por supuesto, se confirma el precio final del dispositivo, que para todo lo que nos ofrece es sin duda alguna muy accesible y convierte a este teléfono en todo un caramelo para los amantes del alto rendimiento en el smartphone.

Precio y disponibilidad

RedMagic ha desvelado que el RedMagic 12 Pro estará disponible desde el 12 de noviembre, momento en el que se podrá acceder a numerosas promociones de Early Bird. Para poder acceder a ellas, ahora solo hay que pagar 1 euro para beneficiarse de ellas.

El nuevo RedMagic 12 Pro | RedMagic

Ficha técnica del RedMagic 12 Pro

Este móvil es todo un derroche de rendimiento para quienes buscan el mejor desempeño con los juegos más exigentes. Ha demostrado en los test de rendimiento que es el móvil más potente del mercado en este momento, y es gracias a la combinación de su procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con el chip RedMagic R5 diseñado especialmente para el teléfono.

Este viene acompañado de 12 GB o 16 GB de memoria RAM, así como de hasta 1 TB de almacenamiento interno para guardar muchos juegos. Además, nos ofrece el sistema de refrigeración Icy AquaCore 3.0, que integra un ventilador capaz de girar a 25.500 rpm, así como una sofisticada cámara de vapor y metal líquido. Su pantalla de 6,85 pulgadas ofrece una tasa de refresco elevada de 185 Hz, así como una resolución también elevada de 2688x1216 píxeles.

Esta cuenta con tecnología AMOLED, y la tasa de muestreo táctil es instantánea de 5000 Hz, y promedio 500 Hz. Este teléfono cuenta con una cámara dual, con dos sensores de 50 megapíxeles, el principal y el ultra gran angular. Delante, la cámara para selfies tiene una resolución de 16 megapíxeles. Aunque uno de los aspectos más destacados es sin duda la batería, ya que nos ofrece una capacidad de nada menos que 8.400 mAh, y que se carga con una potencia de 80 W, que curiosamente es igual de potente que la carga inalámbrica, también de 80 W, algo nada habitual.

Ofrece mucha variedad de sensores, como el de huellas dactilares ultrasónico 3D, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, sensor de infrarrojos. Un teléfono que llega con RedMagic OS 12, basado en Android 17, la última versión del sistema operativo de Google. En definitiva, una absoluta bestia que en términos de diseño es bastante continuista respecto de su predecesor, y que incorpora un vistoso aro de luz RGB, así como resistencia máxima frente a agua y polvo, IP68 e IP69.