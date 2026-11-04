La misión Hera llega al asteroide que la NASA desvió para proteger la Tierra: así será la investigación

La sonda Hera, de la Agencia Espacial Europea (ESA), comenzará este miércoles un momento clave de su misión: la fase de caracterización inicial del asteroide cuya órbita fue desviada por una misión previa en lo que supuso, hace cuatro años, el primer ensayo de defensa planetaria.

La "llegada" de Hera al sistema binario de asteroides Didymos está prevista a las 01:00 GMT, cuando comenzará la primera maniobra de operaciones de proximidad, según datos de la ESA a través de la herramienta virtual que ha creado para conocer los detalles de la misión.

La sonda, del tamaño de un coche pequeño, no aterrizará en el sistema binario, formado por Didymos y su luna Dimorphos, ni se quedará estática sobre ellos, sino que ajustará su trayectoria para realizar sobrevuelos sucesivos a entre 25 y 30 kilómetros de distancia, para empezar a observarlos de cerca.

La fase que comienza mañana marca el paso entre el periodo de crucero, tras un viaje de dos años y casi 200 millones de kilómetros, y el de investigación directa del sistema.

Hera comprobará sobre el terreno el resultado de la misión DART de la NASA, que en 2022 lanzó contra Dimorphos (unos 150 metros, un tamaño similar al de la gran pirámide de Giza en Egipto) una sonda kamikaze.

El objetivo era desviarlo de su órbita alrededor de Didymos y comprobar si la técnica del impactador cinético podía servir para desviar un asteroide, en el caso de que fuera necesario un día para proteger a la Tierra. Los datos disponibles tras el impacto señalaron que la órbita se redujo en 33 minutos.

Ahora, la presencia de Hera servirá para verificar ese dato, además de establecer, entre otros, el tamaño, la masa, la composición y la dinámica orbital de los asteroides, cartografiar el cráter creado en Dimorphos y el material expulsado por la colisión.

La fase de caracterización inicial será hasta el 15 de diciembre, periodo durante el que habrá los primeros resultados científicos, entre ellos la figura de Dimorphos tras el impacto y si ha cambiado su modo de rotación, indicaron a EFE fuentes de la ESA.

El 25 de noviembre la ESA dará a conocer las primeras imágenes detalladas de Dimorphos, el primer objeto del sistema solar cuya órbita ha sufrido un desplazamiento cuantificable debido a la acción humana.

La sonda transporta dos nanosatélites, Juventas y Milani, para profundizar en el conocimiento del sistema binario de asteroides.

La previsión es que Juventas sea liberado el 6 de enero para estudiar el débil campo gravitatorio de Dimorphos y está equipado con un gravímetro de alta sensibilidad desarrollado por la empresa española EMXYS y el Real Observatorio de Bélgica.

Milani, por su parte, abandonará Hera el 30 de enero para recoger diminutas partículas de polvo en suspensión alrededor de Dimorphos que den información sobre su composición e historia.

Hera comenzó el pasado 2 de octubre una serie de maniobras que le llevaron a ralentizar su velocidad relativa de 285 metros por segundo (1.026 kilómetros por hora) a solo un metro por segundo, para permitir que la gravedad de Didymos la capturara.

Además, el 18 de octubre captó con su cámara monocromática imágenes de Didymos y de Dimorphos a una distancia de 1.280 kilómetros, la primera vez que Hera distinguía de forma individual a los dos asteroides.