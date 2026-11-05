Nuki lanza una solución invisible para abrir la puerta de casa sin llaves

Nuki es uno de los grandes referentes a la hora de domotizar tu hogar. Y la firma acaba de anunciar un nuevo producto para entrar en casa sin preocuparte por las llaves. HJablamos de Nuki Smart Module, un módulo que queda oculto y controla cerraduras electromecánicas motorizadas compatibles.

Además, la firma austriaca amplía su catálogo con una edición limitada blanca del Keypad 2 NFC y una nueva función de detección de manipulación y robo. Dos novedades que permiten elegir tanto la forma de acceder a casa como el aspecto de los dispositivos que utilizas para hacerlo.

Así funciona Nuki Smart Module, su solución de acceso invisible

Presentado inicialmente en marzo, Nuki Smart Module llega ahora de forma oficial apoyándose en la tecnología de quinta generación de las cerraduras inteligentes de Nuki. Su principal diferencia está en la instalación: mientras que Smart Lock se coloca de forma visible en el interior de la puerta, este módulo queda oculto y actúa directamente sobre una cerradura motorizada.

Destacar que este sistema de Nuki requiere una puerta equipada con una cerradura electromecánica compatible. Siguiendo con las bondades del Smart Module, al recibir electricidad mediante cableado, el módulo evita tener que cambiar pilas o recargar una batería.

Respecto a las funciones de Nuki Smart Module, no faltan las más habituales, como Auto Unlock, que permite la apertura automática sin contacto, además del acceso remoto y la gestión de permisos desde el móvil. Así, puedes administrar quién tiene autorización para entrar sin depender de copias de una llave física.

También admite accesorios como el Keypad, con el que es posible añadir apertura mediante huella dactilar, código numérico o NFC, según el modelo utilizado. De esta forma, puedes adaptar la entrada a las preferencias de cada persona que vive en casa.

Como no podía ser de otra manera en un producto Nuki, ofrece soporte con Matter y permite integrar la puerta en plataformas como Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings.

La segunda novedad es la edición limitada blanca del Keypad 2 NFC, un sistema ideado para fachadas claras y entradas en las que el acabado negro resulta más atractivo. Evidentemente, mantiene las opciones de apertura con NFC, huella dactilar y código numérico de esta gama.

Y llega una mejora de seguridad gracias a su nuevo sistema de detección de manipulación y robo. Su funcionamiento se apoya en un sensor integrado en la tapa del compartimento de las pilas, capaz de detectar movimiento o la retirada del dispositivo. Si ocurre un incidente, el sistema lo registra en el historial de actividad y envía una notificación, siempre que tengas activada esta función.

Disponibilidad y precios

Nuki Smart Module llegará a Europa con un precio de 359 euros, a través de fabricantes de puertas, Nuki Pro Partners autorizados y la tienda online de la compañía