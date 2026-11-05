Cambio en la TDT: cómo resintonizar tu televisión para seguir viendo todos los canales

La TDT estrena cambios este jueves 5 de noviembre con la reorganización de varios canales y la llegada de nuevas emisiones en ultra alta definición (UHD). Para actualizar la lista de canales y evitar que algunos dejen de aparecer o cambien de posición, se recomienda realizar una nueva búsqueda automática en el televisor a partir de las 8:00 horas.

El proceso es sencillo. Lo primero es encender la televisión y pulsar el botón de menú, inicio o ajustes del mando a distancia. A continuación, hay que entrar en el apartado de configuración de canales, que puede aparecer con nombres como 'Canales', 'Emisión', 'Instalación' o 'Sintonización', dependiendo de la marca y el modelo.

Una vez dentro, hay que seleccionar la opción de 'Búsqueda automática' o 'Sintonización automática' y elegir la recepción por antena o TDT, si el televisor lo pregunta. El aparato comenzará a buscar las señales disponibles y guardará los canales que encuentre. Es importante esperar a que termine el proceso sin apagar la televisión.

Cuando finalice la búsqueda, puede que algunos canales aparezcan en una posición diferente a la habitual. En ese caso, se puede acceder de nuevo a la configuración para editar o reordenar la lista y colocar cada cadena en el número que se prefiera.

Esta resintonización permitirá localizar los canales que cambian de frecuencia, además de nuevas emisiones. Para ver estas versiones en ultra alta definición, eso sí, el televisor debe ser compatible con DVB-T2 y HEVC/H.265, además de tener resolución 4K.

No es necesario cambiar de televisor ni modificar la antena para realizar esta actualización. La mayoría de los canales seguirán disponibles en HD aunque el aparato no sea compatible con las nuevas emisiones UHD.