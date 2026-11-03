La TDT cambia el 5 de noviembre: qué hacer para seguir disfrutando de todos los canales

La televisión digital terrestre (TDT) inicia una nueva etapa esta semana. A partir del 5 de noviembre, comenzarán las emisiones en ultra alta definición (UHD) a través de la tecnología DVB-T2 y se reorganizará la ubicación de varios canales. Aunque el cambio no supone un apagón ni obliga a comprar un televisor nuevo, sí será necesario resintonizar los aparatos para acceder a todas las emisiones y encontrar los canales en sus nuevas posiciones.

Luis Navarrete, especialista de Producto Home Entertainment de LG España, explica qué cambia exactamente, cómo afecta a los televisores actuales y qué deben hacer los espectadores para seguir viendo la TDT con normalidad.

¿Qué cambia exactamente en la TDT el 5 de noviembre?

La principal novedad es que el múltiplex RGE2 comenzará a emitir con el estándar DVB-T2, una tecnología que permite transmitir contenidos en ultra alta definición. Entre las nuevas emisiones estará Antena 3 UHD, que ofrecerá la programación de la cadena en resolución 4K para los televisores compatibles.

Además, se llevará a cabo una reorganización de varios canales de la TDT, por lo que algunas cadenas cambiarán de ubicación en el dial.

¿Voy a dejar de ver algún canal si no hago nada?

No se producirá una desaparición general de canales, pero algunos podrían dejar de aparecer en su posición habitual o no sintonizarse correctamente si el televisor no actualiza la lista.

Según explica Navarrete, los espectadores pueden encontrarse con canales que han cambiado de número, espacios que aparecen sin señal o nuevas emisiones que no estaban disponibles antes. Por eso, lo recomendable es realizar una resintonización a partir del 5 de noviembre, una vez se hayan completado los cambios.

La mayoría de las cadenas seguirá emitiendo en HD mediante la tecnología actual, por lo que los televisores que no sean compatibles con DVB-T2 podrán continuar recibiendo buena parte de la programación.

¿Cómo puedo resintonizar los canales paso a paso?

El procedimiento es sencillo y se realiza desde el mando a distancia. Aunque los nombres de los menús pueden variar según el fabricante, los pasos habituales son:

Pulsar el botón de menú, inicio o ajustes del televisor.

Entrar en el apartado de canales, emisión o sintonización.

Seleccionar la opción de búsqueda o sintonización automática.

Comprobar que el origen de la señal es antena o TDT, y no cable o satélite.

Esperar a que termine el rastreo y guardar los canales encontrados.

Después, puede ser necesario volver a ordenar la lista para colocar cada cadena en el número deseado.

¿Tengo que comprar una televisión nueva para ver todos los canales?

No. El cambio del 5 de noviembre no obliga a renovar el televisor. Las emisiones en UHD convivirán con las versiones en HD, por lo que los aparatos actuales podrán seguir mostrando la programación habitual siempre que reciban correctamente la señal.

La diferencia estará en el acceso a los nuevos canales en 4K. Para recibirlos, el televisor debe contar con un sintonizador DVB-T2 y ser compatible con el códec HEVC/H.265, además de poder procesar la señal UHD.