DESPLIEGUE INMINENTE
Xiaomi desvela cuándo recibirás HyperOS 4 en tu móvil o tableta Xiaomi, Redmi y Poco
Xiaomi ha detallado cuándo lanzará las actualizaciones a sus dispositivos a lo largo de este mes de noviembre.
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Sin duda, es una de las informaciones que con más impaciencia reciben los usuarios, cuándo recibirán la actualización al nuevo sistema operativo sus móviles o tabletas. En el caso del trío de marcas de Xiaomi, tras el despliegue inicial en China, HyperOS 4 ya se está expandiendo a nivel global, y eso incluye su despliegue también en España. Ahora conocemos las ventanas de lanzamiento del nuevo software para cada uno de los dispositivos de la marca que contarán con el nuevo software.
Estos serán los primeros dispositivos en recibirlo
Como sabéis, la principal novedad de HyperOS 4 es que está basado en Android 17 como sistema operativo, lo que quiere decir que adoptará una gran parte de sus novedades, aunque, como es habitual, interpretadas en algunos casos por Xiaomi para adaptarlas a sus dispositivos, o añadiendo nuevas funciones nativas de la capa de personalización de los chinos. Esta es información oficial compartida por Xiaomi en su sitio global de HyperOS, por lo que ya no se trata de estimaciones, sino el calendario que contempla la compañía para actualizar sus dispositivos.
A continuación, detallamos las ventanas de lanzamiento facilitadas por Xiaomi para sus dispositivos.
Desde principios de noviembre de 2026
- Xiaomi 17 Ultra
- Leica Leitzphone de Xiaomi
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Poco F8 Ultra
- Poco F8 Pro
- Poco X8 Pro Max
- Poco X8 Pro
- Poco X8 Pro Edición Iron Man
- Poco X8
- Poco M8 Pro
- Poco M8
- Poco C95 Pro
- Poco C85
- Redmi Note 17 Pro Max 5G
- Redmi Note 17 Pro 5G
- Redmi Note 17 5G
- Redmi Note 17
- Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Redmi Note 15 Pro 5G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15
- Redmi 17 5G
- Redmi 17
- Redmi 17C 5G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
Desde mediados de noviembre de 2026
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Poco F9 Ultra
- Poco F9 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F7
- Poco X7 Pro
- Poco X7 Pro Edición Iron Man
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad Mini
- Poco Pad X1
- Poco Pad M1
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Pad 2 Pro
- Desde diciembre de 2026
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14
- Redmi 15 5G
- Redmi 15
- Redmi Note 14S
- Redmi A7 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
- Poco X8s
- Poco X7
- Poco X6 Pro
- Poco M8s 5G
- Poco M7
- Poco C81 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Poco Pad C1
- Redmi Pad 2 9.7
- Redmi Pad 2 9.7 4G
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
Por tanto, según esta información de Xiaomi, todos los dispositivos de Xiaomi recibirán la actualización a HyperOS 4 este mismo mes de noviembre a nivel global, lo que incluye también a los dispositivos españoles. Teniendo en cuenta que estamos a 4 de noviembre, la actualización para los dispositivos ubicados en la ventana de principios de noviembre debería comenzar de inmediato.
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