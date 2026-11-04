CEPILLO INTELIGENTE
Xiaomi lanza un cepillo de dientes con pantalla a todo color
Se trata de un cepillo que puede aconsejarnos en tiempo real sobre la manera más eficiente de cepillarnos.
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Lavarse los dientes es algo que hacemos a diario y crucial para nuestra salud. Y en los últimos años, muchos hemos dado el salto del cepillo de dientes tradicional a uno eléctrico. Y no solo eso, porque mientras que los eléctricos que vibran llevan ya varios años en el mercado, cada vez están más presentes los cepillos inteligentes, que nos ofrecen incluso algo más sofisticado a la hora de la limpieza, ya que pueden hacer un seguimiento cercano de la salud bucodental y sugerirnos pequeños hábitos que mejoren nuestra manera de limpiarlos día tras día. Xiaomi lo lleva al extremo ahora con un cepillo que integra una pequeña pantalla a color.
Nuevo Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro
Este nuevo cepillo de dientes destaca por esa pequeña pantalla a color con la que cuenta. Este cepillo cuenta con una tecnología de vibración sónica 2.0 de Xiaomi, que tiene como objetivo eliminar casi al completo la placa de la manera más eficiente posible. Este tipo de cepillos inteligentes nos ofrece, como en este caso, diferentes patrones de vibración, adaptados al modo de cepillado que elijamos en cada momento.
Por tanto, podemos elegir el modo de cepillado que más se adapte a nuestras necesidades, más rápidos, o más elaborados para combatir diferentes dolencias o prevenirlas. La cabeza del cepillo ahora tiene un diseño mejorado, con una estructura que amortigua los impactos en la dentadura. Utiliza una goma blanca que es más suave al hacer fricción con los dientes. Ahora tiene un diseño que ayuda a las cerdas del cepillo a seguir el contorno de nuestra boca.
Lo más interesante es lo que pasa en la pantalla a color con la que cuenta, que desde luego no es lo habitual en este tipo de dispositivos. Porque nos muestra el tiempo que llevamos lavándonos los dientes, así como el tipo de cepillado que estamos haciendo en tiempo real. Parece que además hace seguimiento en tiempo real del cepillado, y en determinados momentos nos notifica si es necesario repasar alguna zona concreta de la boca al detectar que no hemos pasado el tiempo suficiente cepillándola, por lo que nos ayuda a que las limpiezas sean lo más completas posible.
También hay tecnología que detecta si estamos ejerciendo demasiada presión sobre los dientes, monitorizando la presión de forma bidireccional. Una luz es capaz de indicarnos si estamos ejerciendo demasiada presión, además, para evitar males mayores, cuando detecta que presionamos demasiado, la vibración se modera para proteger nuestros dientes, por lo que desde Xiaomi han diseñado un cepillo que reacciona en tiempo real a nuestro cepillado.
Cuenta con una batería recargable que nos ofrece una autonomía de hasta 190 días con una carga completa desde su puerto USB-C. Es un cepillo que tiene un precio en China de unos 31 euros al cambio. Podremos hacernos con él en tiendas de importación, aunque no hay que descartar que llegue a España en el futuro.
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