Apple presenta HomeView: un gran HomePod con pantalla inteligente

Llevábamos muchos meses, incluso algún año que otro, escuchando de manera recurrente una serie de rumores alrededor del lanzamiento de unos nuevos dispositivos por parte de Apple para reactivar su hogar conectado. No solo se trata de una serie de dispositivos de hogar inteligente como cerraduras, cámaras y termostatos, sino que estos se podrán controlar en su totalidad desde el nuevo altavoz inteligente de la marca, que por primera vez incorpora una pantalla.

Precio y disponibilidad

La nueva pantalla inteligente se pone a la venta en dos versiones, una de sobremesa, y otra para colocar en la pared, y tiene un precio de 299 dólares. De momento, parece que se quedará en Estados Unidos, y no podremos disfrutarlo en España, habrá que esperar, seguramente por las limitaciones de Siri AI con la normativa europea.

La gama del nuevo HomeView | Apple

Ficha técnica del nuevo HomeView

Estamos ante un dispositivo similar a los Amazon Echo o Google Nest, un altavoz que incorpora una Liquid Retina de 7 pulgadas unida a una base de altavoz abovedada mediante una bisagra de acero inoxidable que permite ajustar la inclinación de manera sencilla. El modelo de sobremesa está disponible en cuatro colores, como son plata, blanco estelar, rosa y gris espacial.

Gama de colores de HomeView | Apple

El modelo de pared, disponible en gris espacial y plata, se puede fijar mediante tres soportes de Schneider Home. La pantalla integra tecnología True Tone y un brillo automático que varía desde 500 nits, ideal para habitaciones muy iluminadas, y de hasta 0,3 nits, perfectos para usarlo de noche. La interfaz de este altavoz con pantalla nos muestra resúmenes de actividad que podemos leer perfectamente desde lejos, y que van siendo más detallados a medida que nos vamos acercando al dispositivo, algo bastante ingenioso, desde luego.

Se trata de una potente pantalla, que cuenta con el chip A18 de Apple Silicon. Gracias a lo cual integra la nueva Siri AI como motor de IA generativa, lo que permite mantener con el altavoz conversaciones muy naturales, similares a los modos Live de Gemini o ChatGPT, por poner dos ejemplos reconocibles.

Las conversaciones que iniciamos en el HomeView las vamos a poder continuar sin interrupciones en otros dispositivos Apple gracias a iCloud. También integra nuevos contenidos, como esferas personalizables del estilo de Photos, que cuenta con efectos de profundidad en retratos, Flow, con arte interactivo que responde a los movimientos e incluso divertidas animaciones de Snoopy.

Un sonido potente y de calidad

No olvidemos que principalmente se trata de un altavoz potente y de calidad. Este nuevo modelo nos ofrece dos transductores de rango completo en la propia pantalla que nos ofrecen el audio espacial. Por otro lado, integra un altavoz de graves, un woofer, que está orientado hacia abajo, así como dos radiadores pasivos con cancelación de fuerza dentro de la base del dispositivo. Como le gusta a Apple hablar de lo computacional, de hecho, este nuevo altavoz cuenta con audio computacional, que es capaz de optimizar de manera constante los graves y la potencia que emite el altavoz a cualquier nivel de volumen.

Además, una de las grandes razones para comprar este altavoz es el control de los dispositivos de hogar conectado que ha presentado hoy también Apple. Como son cerraduras inteligentes, cámaras de vigilancia, videotimbres o termostatos.