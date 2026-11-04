Qué es la Commotio cordis, la posible causa detrás de la muerte del futbolista Jesús de Miguel

La muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, después de recibir un fuerte golpe en el pecho durante un partido contra el FC Andorra ha puesto el foco en un fenómeno médico muy poco frecuente: la commotio cordis. Algunos especialistas han planteado esta posibilidad para explicar la parada cardiorrespiratoria que sufrió el jugador, aunque no se ha confirmado oficialmente que fuera la causa de su fallecimiento.

La commotio cordis, también conocida como conmoción cardíaca, se produce cuando un golpe directo y seco en el pecho altera la actividad eléctrica del corazón. Para que ocurra, el impacto debe coincidir con un instante muy concreto del ciclo cardíaco, una ventana de apenas unos milisegundos en la que el corazón es especialmente vulnerable. Esto puede desencadenar una fibrilación ventricular, una arritmia grave que impide que el órgano bombee sangre de forma eficaz.

Una de sus particularidades es que puede afectar a personas sin enfermedades cardíacas previas. No es necesario que exista una lesión en el corazón. Aunque es un fenómeno excepcional, se ha descrito especialmente en deportistas jóvenes y en actividades en las que pueden producirse golpes en el tórax, como el béisbol, el hockey o el fútbol.

Cuando se produce una commotio cordis, la persona puede perder el conocimiento y desplomarse en cuestión de segundos. En estos casos, la rapidez de la asistencia resulta fundamental. Es necesario iniciar cuanto antes las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizar un desfibrilador externo automático (DEA) si está disponible. La desfibrilación temprana puede restablecer el ritmo cardíaco y aumentar las posibilidades de supervivencia.

La commotio cordis es, por tanto, un fenómeno poco habitual, pero potencialmente mortal, que demuestra cómo un golpe en el pecho puede desencadenar una emergencia cardíaca incluso en una persona aparentemente sana. En el caso de Jesús de Miguel, será necesario conocer las conclusiones médicas para determinar qué provocó exactamente la parada cardiorrespiratoria.