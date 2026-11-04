Apple ya prueba Selfie Sing: una función para convertirte en la estrella de tus canciones favoritas

Los de Cupertino están probando ya en la beta de su sistema operativo para los iPhone una nueva función de Apple Music que seguramente va a dar mucho juego. Y es que se trata de una de esas funciones que a los seguidores de Apple les gusta especialmente, no revoluciona el mercado móvil, pero sí que fideliza a los seguidores con la plataforma de música al ofrecerles una manera de utilizar la aplicación más allá de simplemente escuchar música, participando activamente en disfrutar de cada canción.

¿En qué consiste esta nueva función?

Pues básicamente, como su propio nombre indica, se trata de una característica que permite grabarse con la cámara selfie mientras cantamos nuestras canciones favoritas, algo que obviamente puede dar muchísimo juego después en redes sociales. Tanto para esos que destacan por cantar bien, como por todo lo contrario, o por una puesta en escena espectacular o simplemente bizarra, todo puede ocurrir cuando un fan se queda a solas con la cámara selfie y su canción favorita.

Esta función de momento está en fase de pruebas, porque solo pueden acceder a ella quienes cuentan con iOS 27.3 instalado, de momento desarrolladores, y en breve también quienes cuenten con esta versión de la beta pública. Por otro lado, no todas las canciones son compatibles por ahora con esta función, sino de momento un puñado de canciones icónicas de diferentes estilos musicales.

De hecho, cuando esté disponible, podremos disfrutar de Selfie Sing en canciones como Respect de Aretha Franklin, Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, Like a Virgin de Madonna, Wonderwall de Oasis, Hungry Like the Wolf de Duran Duran, y Baby One More Time by Britney Spears. Sin duda, títulos que dan mucho juego para que los amantes de la música compartan cómo se sienten al disfrutar de sus canciones favoritas.

Por lo que vemos en las capturas de pantalla que ha compartido MacRumors, podremos comprobar que este botón de Selfie Sing debajo de la carátula del disco. Mientras que en la barra inferior tenemos el botón de reproducir la canción, será justo debajo del arte del disco donde podemos ver el botón que permite comenzar a cantar en modo karaoke. La descripción literal de Apple compartida por el medio es bastante reveladora sobre la naturaleza de esta nueva función.

Elige tu favorita, graba una Selfie Sing, añade efectos de micrófono a tu voz y luego guarda o comparte tu vídeo selfie con quien quieras. No se requiere nada perfecto: solo tú, la canción y el momento. Ah, y asegúrate de haber actualizado a la última versión de iOS antes de empezar.

Eso será así cuando llegue a todos iOS 27.3, algo que todavía tardará unas semanas. Pero mientras quienes cuentan con la beta ya pueden probar esto en Apple Music, veremos los que tenemos acceso a la beta pública si podremos acceder a la nueva función pronto.