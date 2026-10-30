Cómo duplicar la velocidad de carga de tu móvil sin dañarlo

Esperar a que la batería del móvil se cargue por completo puede convertirse en una tarea desesperante, especialmente cuando tienes prisa. Sin embargo, hay varios trucos que pueden ayudarte a aprovechar mejor el tiempo de carga y, al mismo tiempo, cuidar la batería para evitar su deterioro prematuro.

El primer consejo es activar el modo avión mientras cargas el teléfono. Al reducir las conexiones inalámbricas, el dispositivo puede consumir menos energía durante ese proceso. De esta manera, una mayor parte de la energía recibida puede destinarse a cargar la batería, aunque la mejora dependerá de las condiciones de uso.

El segundo truco consiste en utilizar un cargador compatible con la carga rápida del móvil y un cable adecuado. No todos los cargadores ofrecen la misma potencia, pero utilizar uno más potente no garantiza que el teléfono vaya a cargarse más deprisa. Para aprovechar la carga rápida, el dispositivo debe ser compatible con la tecnología correspondiente.

También es recomendable evitar utilizar el móvil mientras está conectado a la corriente, especialmente para jugar o reproducir vídeos. Estas actividades consumen energía y pueden aumentar la temperatura del dispositivo, por lo que reducir su uso durante la carga puede ayudar a que el proceso sea más eficiente.

Otro aspecto fundamental es controlar el calor. Las temperaturas elevadas pueden perjudicar la batería, por lo que conviene cargar el teléfono en un lugar fresco, sin cubrirlo y evitando dejarlo expuesto directamente al sol. Mantener una temperatura adecuada es importante tanto para el proceso de carga como para la conservación de la batería a largo plazo.

Por último, apagar la pantalla y limitar las aplicaciones que consumen mucha energía puede reducir el gasto energético mientras el móvil está conectado. Son pequeños cambios que, combinados con un cargador adecuado y unas condiciones de carga correctas, pueden ayudar a aprovechar mejor el tiempo.

Eso sí, duplicar la velocidad de carga no está garantizado. El resultado depende del teléfono, del cargador y de las condiciones en las que se realice la carga. Aun así, aplicar estos hábitos puede ayudarte a cargar de forma más eficiente sin descuidar uno de los componentes más importantes de tu dispositivo: la batería.