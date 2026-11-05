Los nuevos moto buds 2 ultra llegan con sonido Bose y hasta 37 horas de autonomía

Motorola acaba de añadir un nuevo miembro a su catálogo de auriculares, y estamos ante un equipo que apunta maneras. ¿Sus principales armas? Estos auriculares Motorola combinan tecnología Bose, cancelación de ruido adaptativa y funciones inteligentes como traducción en tiempo real.

Ya disponibles en España a un precio de 199 euros, vamos a ver todo lo que ofrecen los auriculares más completos de Motorola hasta la fecha.

Los apuestan por el sonido y la cancelación de ruido de Bose

Para empezar, y como era de esperar en unos auriculares premium, los nuevos Motorola Moto Buds 2 Ultra prometen un sonido de escándalo. Para ello, el fabricante ha apostado por la calibración con tecnología Bose SoundDesign, acompañada de un sistema de doble altavoz en cada auricular.

A esto hay que sumarle una combinación de transductor dinámico de 11 milímetros con otro de armadura balanceada, una configuración que promete reproducir la música con más detalle.

Motorola Moto Buds 2 Ultra | Motorola

A ello se suma la compatibilidad con Hi-Res Audio, y si utilizas los Motorola Moto Buds 2 Ultra con un móvil Motorola compatible, podrás aprovechar Dolby Atmos y Dolby Head Tracking. Una tecnología que ajusta el sonido según los movimientos de tu cabeza para ofrecer una experiencia de escucha más envolvente.

Respecto a la cancelación de ruido de los Motorola Moto Buds 2 Ultra, cuentan con Bose QuietControl ANC, un sistema que se adapta al ruido del entorno para reducir las distracciones mientras escuchas música, trabajas o viajas. También cuentan con un modo de transparencia que solo dejar pasar el sonido ambiente cuando necesitas prestar atención a lo que sucede a tu alrededor.

Traducción en tiempo real y llamadas con un gesto de cabeza

Motorola también ha querido dar protagonismo a las funciones inteligentes. Una de las más llamativas es AI Live Translate, que permite escuchar traducciones en tiempo real directamente en los auriculares. Eso sí, necesita un teléfono Motorola compatible con la aplicación de traducción integrada, y su disponibilidad varía según el idioma, la región y el dispositivo.

Motorola Moto Buds 2 Ultra | Motorola

Tampoco podemos olvidarnos de Head Gestures, que te permite responder o rechazar llamadas con un gesto de asentir o negar con la cabeza. Una alternativa a los controles táctiles para esos momentos en los que tienes las manos ocupadas. Y si vas a utilizar los Motorola Moto Buds 2 Ultra para hacer llamadas, que sepas que ada auricular incorpora tres micrófonos de alta relación señal-ruido y una unidad de captación de voz dedicada. En total, seis micrófonos y dos unidades VPU con los que Motorola promete mejorar la claridad de la voz en distintos entornos.

Unos auriculares con una gran autonomía, ya que los Motorola Moto Buds 2 Ultra presumen de hasta ocho horas de reproducción con una carga y hasta 37 horas en total con el estuche.

En definitiva, estos Motorola Moto Buds 2 Ultra apuntan maneras para posicionarse como uno de los mejores earbuds de gama media que puedes comprar. ¿Su precio? 199 euros.