Casi nadie lo desenchufa cuando hay tormenta... y es un peligro enorme

Cuando hay una tormenta eléctrica, casi todo el mundo corre a cerrar las ventanas o a desenchufar la televisión de la corriente. Casi nadie desenchufa este cable durante una tormenta y el peligro es enorme.

Tu televisor puede destruirse por el cable de antena. Este delgado cable coaxial es una vía directa para las descargas eléctricas. Las antenas exteriores atraen los rayos y la corriente viaja en segundos hacia tus aparatos. Hay casos donde se quemaron televisores, routers y decodificadores sin tocar la red eléctrica principal. Incluso puede provocar incendios graves.

El riesgo no se limita al televisor. Cualquier equipo conectado mediante cables de señal, red o alimentación puede verse afectado por una sobretensión, dependiendo de cómo se produzca la descarga y de las protecciones de la instalación. Por eso, proteger los dispositivos electrónicos frente a las tormentas requiere tener en cuenta tanto la instalación eléctrica como las conexiones que llegan desde el exterior.

También conviene recordar que la prevención debe hacerse antes de que la tormenta esté encima de la vivienda. Manipular cables, conectores o aparatos durante una tormenta puede exponerte a una descarga, por lo que es preferible anticiparse y seguir las recomendaciones de seguridad eléctrica.

Un rayo supera los cien millones de voltios y las regletas no sirven contra eso. Por eso, al sospechar que viene tormenta, desconecta de inmediato el cable de antena. Jamás manipules equipos durante la tormenta para evitar descargas en tu cuerpo. Instala un sistema de toma a tierra o arrestadores de sobretensión en el coaxial. Desenchufa también consolas, módems y cargadores. Y recuerda no usar teléfonos fijos con cable ni tocar grifos o cañerías mientras llueve.

Con estos consejos podrás mantener protegido tu hogar frente a cualquier descarga eléctrica.