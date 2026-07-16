Prepara el eclipse solar del 12 de agosto con esta app imprescindible

Uno de los acontecimientos del año es el eclipse que se producirá el 12 de agosto y que podrá verse en el cielo de nuestro país. Un acontecimiento astronómico sin precedentes en más de un siglo, un eclipse solar total. De manera que la luna tapará por completo el sol. A continuación, te contamos todos los detalles de cómo verlo.

Cómo la tecnología nos ayuda a prepararnos para un verano histórico

Lo que lo hace tan especial es la hora a la que se producirá en suceso, el cual se prevé en torno a las 20:30 horas. El sol se ocultará detrás de la luna cuando se encuentren bajo el horizonte, lo que es conocido como “atardecer negro” que se podrá ver en su plenitud desde Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña y las Islas Baleares.

Eclipse Calculator 2.0 | Eclipse Calculator

Un evento para el que debemos estar preparados, encontrando el mejor lugar para el avistamiento en zonas elevadas o llanuras sin obstáculos en dirección noroeste. Es por ello que contar con la ayuda de la tecnología es vital para disfrutar al máximo de esta experiencia única. Con una app como Eclipse Calculator 2, podemos introducir nuestras coordenadas precisas ya sea de forma manual o a través del GPS de nuestro móvil.

El software calcula con exactitud todos los datos relativos al eclipse en esa posición, desde la hora exacta del primer contacto, el inicio de la totalidad y la duración exacta de la oscuridad, ya que no en todas las zonas se apreciará de la misma forma, llegando en algunos puntos a los dos minutos, así como la altura del sol en el horizonte.

Una app que destaca por ser muy visual, donde encontramos mapas globales de visibilidad, con simulaciones interactivas. Donde a través de la pantalla del móvil podremos ver como se ocultará el sol, su posición exacta siguiendo de forma virtual la trayectoria de la franja de totalidad y la velocidad de la sombra lunar.

La presión de la app es milimétrica recreando no solo el limbo lunar, sino que es capacidad de predecir las "perlas de Baily" o lo que es lo mismo, los destellos que se filtran a través de los valles de la luna en los segundos previos y posteriores al acontecimiento. Incluso incluye un temporizador de cuenta atrás con la opción de añadir recordatorios en el calendario personal del usuario.

La app está disponible en la tienda de aplicaciones de Google, una app que pretende mantener el espíritu científico de sus creadores (el astrónomo Eduard Masana) y no tiene anuncios, aunque sí que cuenta con una base de datos astronómica inmensa en la que se almacenan cálculo acerca de eclipses solares, lunares y tránsitos planetarios desde el año 1900 hasta el 2100.