Estos serían los nombres de las primeras gafas de Apple

Aunque en el futuro inmediato será el próximo día 7 de septiembre el más importante de los de Cupertino en todo el año, momento en el que se presentarán los nuevos iPhone 14, la realidad es que hay otros productos en desarrollo por parte de Apple que también van a generar una enorme expectación en el momento de su lanzamiento. En este caso hablamos de las gafas de realidad virtual que prepara la marca, y que ya estarían bastante avanzadas en su desarrollo. Al menos eso es lo que se puede extraer de las últimas patentes realizadas por los californianos. Estas girarían alrededor de la propiedad intelectual, concretamente con el registro del nombre que tendrían estas gafas en el momento de lanzarse.

Estrenarán dos modelos de gafas

Parece ser que en diferentes documentos expedidos por la marca en los últimos meses han sido descubiertos distintos nombres relacionados con las gafas de la marca, y que lógicamente estarían relacionados con estas gafas por la propia denominación de estas. Los documentos habrían sido descubiertos en varios países, donde Apple ya estaría tramitando el registro de diferentes nombres para diferentes dispositivos. Estos serían los de Reality One y Reality One Pro, por supuesto precedidos de la marca Apple, para ser comercializados con este nombre en todo el planeta. Aunque las menciones no hacen referencia directa a unas gafas, es evidente que, viniendo de Apple, y con lo que sabemos ya sobre ellas, no sería nada de extrañar.

No ha sido Apple como tal la que ha presentado estos nombres, sino importantes bufetes de abogados que trabajan en nombre de los californianos. Por tanto, estaríamos ante dos modelos, uno estándar y un Pro, que se diferenciarían en bastantes aspectos, sobre todo el de la potencia y la pantalla. Esta no es la primera patente relacionada con las gafas que hemos conocido, ya que Apple hizo lo propio en su momento con el propio sistema operativo que estaría preparando la firma. Este se conocería como “reality OS” y entendemos que sería la adaptación de iOS a estas gafas de realidad aumentada y mixta. Porque estas contarán con su propio sistema operativo gracias a que su software será completamente independiente del iPhone, por lo que no necesitará de un teléfono para funcionar.

Apple habría presentado las patentes con este nuevo nombre no solo en Europa, sino también en UE, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Costa Rica y Uruguay. Por lo que parece que el lanzamiento de estas gafas podría ser masivo en su momento. Este se estima para el primer semestre de 2023, mientras que la presentación de estas primeras gafas de Apple se realizaría en una keynote de la marca en el mes de enero. Por tanto, estaríamos tan solo a cuatro meses o cinco de conocer oficialmente las primeras gafas de la marca. Sin duda todo un acontecimiento, que podría dar el espaldarazo definitivo a un segmento, el de la realidad virtual, que ha titubeado mucho durante los últimos años, con muchos proyectos truncados, como las Oculus Go de Meta, que además llegaron a un precio mucho más asequible de lo que lo harán estas de Apple, que se espera ronden los mil euros como mínimo.

