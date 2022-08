Apple retrasará el lanzamiento de iPadOS 16, ¿por qué?

Las actualizaciones de software de Apple se han convertido en todo un ejemplo a lo largo de los últimos años. La limitada gama de dispositivos de los californianos les ha permitido siempre tener una política de actualizaciones que no tiene parangón en la industria tecnológica. Ya que se han podido permitir siempre lanzar las actualizaciones a las nuevas versiones de sistema operativo de forma simultánea para todos sus dispositivos, ya sean móviles, tabletas, ordenadores o wearables. Como un reloj, todos los meses de septiembre llegan las versiones de turno de iOS, iPadOS, MacOS o WatchOS. Pero este año por primera vez en mucho tiempo habrá cambios en este caso, concretamente un retraso.

Se retrasa iPadOS 16

Eso es lo que hemos conocido sorprendidos hoy, que el sistema operativo para el iPad sufrirá un retraso, y se lanzará después de que lo haga iOS 16, y no de forma simultánea, como era lo habitual. De esta manera los usuarios de los iPads no tendrán este mes de septiembre la nueva versión del sistema, sino que tendría que esperar un poco más. Así lo ha asegurado Mark Gurman, uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple, y que tiene conocimiento directo de los cambios dentro del seno de Apple respecto de su software.

Esto se ha confirmado a través de TechCrunch, que a su vez ha tenido acceso a unas palabras de Apple al respecto. En las que ha asegurado que la marca será más flexible a la hora de lanzar el sistema operativo de los iPads. Que, por cierto, llegará durante el otoño como iPadOS 16.1, por lo que llegará directamente como una nueva versión de este nuevo sistema, sin que haya mediado una versión base antes. Por tanto, parece que, por primera vez desde su lanzamiento, los usuarios de iPad tendrán que conformarse con esperar unas semanas para poder disfrutar de esta nueva versión del sistema operativo.

Nuevo IPadOS | Apple

¿Por qué este retraso?

Todo parece indicar que el retraso está estrechamente relacionado con Stage Manager, una de las novedades estrella de este sistema operativo, que también se estrena en MacOS. Desde que apareciera en la beta, esta función ha estado dando muchos problemas de estabilidad. De hecho los usuarios que la han probado se han quejado de bloqueos y ralentizaciones mientras utilizaban distintas apps, llegando a la conclusión de que no es una función preparada para estar en la versión estable del sistema operativo.

No hay una versión oficial que achaque este retraso a Stage Manager, pero todo hace indicar que es esta nueva funcionalidad la que trae de cabeza a Apple y por tanto quiere asegurarse de que funciona correctamente antes de lanzarla. Y por supuesto no contemplaría lanzar iPadOS 16 sin esta función, que es una de las más esperadas. Con ella podemos disfrutar de una pantalla de inicio mucho más ordenada y productiva, pudiendo ver a la vez distintas aplicaciones abiertas en el escritorio. Lo mismo estrenará MacOS, aunque a día de hoy no hay rumores que apunten a un mal funcionamiento de esta función y un retraso del sistema en los ordenadores de Apple.

