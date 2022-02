Este iPhone ya es considerado "obsoleto" por parte de Apple

La firma californiana sigue contando con una excelente reputación en el mercado, tanto es así que incluso sus móviles más antiguos están muy bien valorados, y a la larga, es evidente que la inversión en un iPhone es bastante más rentable que un Android, ya que después de tres, cuatro o cinco años siguen siendo móviles al día en términos de software. Pero lo que no son los iPhone son eternos, y es que como se demuestra ahora, hasta Apple tiene que designar a algunos de sus teléfonos como dispositivos obsoletos, al menos en eso se ha convertido uno de sus terminales.

Sin más soporte por parte de Apple

Pues bien, el teléfono que la marca californiana ahora considera como un móvil obsoleto, es el iPhone 6 Plus. Este terminal fue lanzado allá por septiembre del año 2014. Ya han pasado casi ocho años, algo que desde luego está muy lejos de ser algo normal en el entorno Android. Y es que lo que ahora cambia en el estatus de este teléfono dentro de la gama de Apple tiene que ver con las actualizaciones. Y es que, si en su momento el teléfono dejó de recibir actualizaciones en 2019 con la llegada de iOS 13, ahora el teléfono dejará de recibir también actualizaciones de seguridad, lo que quiere decir que es un teléfono que quedará a merced de aquellas campañas de malware que se extiendan desde las redes.

Apple anuncia que el iPhone 6 y 6 Plus pasan a ser 'vintage' | Tecnoexplora

Y es que se considera obsoleto un dispositivo cuando este no solo deja de recibir actualizaciones de sistema, sino también de seguridad. Y esto en el caso de Apple como veis puede llegar hasta casi los ocho años, un plazo sin parangón entre los móviles Android, que en la mayoría de casos dejan de recibir actualizaciones a los dos años no solo de sistema operativo. Sino también de parches de seguridad, que en el caso de estos teléfonos Android, llegan cada mes.

Por tanto, si tienes uno de estos teléfonos de Apple, debes saber que es un terminal que ya no va a tener soporte alguno por parte de Apple, por lo que el uso que hagas del teléfono y la información que guardes en él estará en serio riesgo y no tendrá defensa posible si se encuentra ante algún tipo de amenaza. El siguiente paso para confirmar que este teléfono de Apple está ya obsoleto, llegará el próximo año, cuando entonces Apple tan siquiera repare estos teléfonos, por lo que ya no tendrá soporte de ningún sitio.

De todas formas, poco se le puede reprochar a Apple, que tras casi ocho años del lanzamiento de su teléfono este ha seguido recibiendo actualizaciones de seguridad. Sin duda la gran asignatura pendiente que tienen los móviles Android. Aunque algo está cambiando en estos últimos meses, con anuncios como el de Samsung, que va a ampliar a cuatro años de actualizaciones de sistema y cinco años de actualizaciones de seguridad para sus teléfonos de gama alta y media. Sin duda un iPhone 6 Plus que lo ha dado todo en estos años.

