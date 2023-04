Estos iPhone ya no serán compatibles con iOS 17

Como suele ocurrir todos los años por estas fechas, comienzan las quinielas que nos avanzan qué dispositivos de Apple podrían dejar de recibir la siguiente versión de su sistema operativo móvil. Y hoy hemos conocido por primera vez información relevante de un filtrador bastante bien familiarizado con todo lo que es el ecosistema de software con el que cuentan los dispositivos de los de Cupertino. Y en esta ocasión ya han adelantado qué dispositivos serán los que se actualicen a la nueva versión del sistema operativo de los iPhone, algo lógico, ya que con cada nueva versión se deja de soportar a una generación de dispositivos entera, o más.

Primeras quinielas sobre los dispositivos que se caen de iOS 17

Como sabéis, cuando se habla de dispositivos no compatibles, esto principalmente lo dicta un aspecto como el del procesador, que es el que permite al dispositivo ser más o menos compatible con el software. Y en este caso parece que el corte lo va a marcar el procesador Apple A11 Bionic. Todos los dispositivos que cuenten con este procesador, o uno más antiguo, ya no serán compatibles con el nuevo sistema operativo de Apple, iOS 17.

Un iPhone 14 Pro | Foto de Samuel Angor en Unsplash

Pero no solo se habla de iPhone, sino también de iPad equipados con estos chips, y que por tanto tampoco serán compatibles con esta nueva versión del sistema operativo. Porque habrá una serie de tabletas de Apple que ya no serán compatibles tanto con iOS 17 como con iPadOS 17. Y en este caso el listado completo de los dispositivos que no podrían actualizarse sería el siguiente:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro de primera generación de 9.7 pulgadas y 12.9 pulgadas

iPad de quinta generación

Todos estos dispositivos, y sus predecesores, ya no serían compatibles con iOS 17 si tenemos en cuenta que su hardware ya no estará soportado por los nuevos sistemas operativos de Apple.

¿Cuándo llegan iOS 17 y iPadOS 17?

Pues bien, hace solo unos días Apple anunciaba de forma oficial la celebración del WWDC 2023, la cita de Apple con los desarrolladores que nos permite conocer todas las novedades de las nuevas versiones de los sistemas operativos, así como estos en sus primeras versiones preliminares. Es de esperar que tanto iOS 17 como iPadOS 17 estrenen esas versiones preliminares durante los primeros días de junio, ya que el día 5 es cuando se celebra esta nueva cita con los desarrolladores.

Luego ya será en septiembre cuando estos sistemas operativos se estrenen en sus versiones estables, llegando junto a los iPhone 15 que se presentarán en los primeros días de ese mes. Por tanto, todavía hay meses por delante, pero lo que es cierto es que todo apunta a que serán estos los dispositivos que finalmente no sean compatibles con la nueva versión de los sistemas operativos de los californianos. Sin duda el iPhone X será el modelo más emblemático que pierda compatibilidad con el último iOS, no en vano fue el primer teléfono de Apple en contar con el diseño de ceja, con notch en la parte superior de la pantalla, y con ese nuevo módulo de cámara cuadrado, que al final se ha convertido en la seña de identidad de Apple.