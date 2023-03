Los botones invisibles del iPhone 15 serán personalizables

Llevamos varias semanas hablando acerca de uno de los aspectos más interesantes que podrían estrenar el próximo mes de septiembre los iPhone 15. Y es que parece que por fin Apple se ha decidido a introducir botones hápticos para sustituir a los actuales botones físicos de volumen del teléfono e incluso el de encendido. Ahora conocemos más informaciones al respecto, lo que nos anticipa que parece ser algo cada vez más plausible en los planes de Apple, de lo contrario no leeríamos tantas informaciones sobre ello.

Con funciones personalizables

Ayer mismo os contábamos algunas novedades acerca de estos botones, pero estamos comprobando que los detalles acerca de estos no paran de fluir. Es el caso de hoy, en el que se anticipa lo que podrían ofrecer para convertirse unos botones realmente versátiles para los propietarios de los futuros iPhone. La idea es eliminar os botones físicos de volumen y encendido, y aglutinar todo en un mismo botón, que además no será físico ni tendrá relieve, sino que será un botón háptico capaz de simular las sensaciones del botón físico.

Un iPhone 14 Pro | Foto de Samuel Angor en Unsplash

Pues bien, ahora sabemos que este botón no solo se limitará a las funciones de volumen, encendido o apagado, sino que podremos darles el uso que mejor nos venga en todo momento. Esta filtración apunta a que el botón capacitivo será configurable en sensibilidad, esto quiere decir que se podrá hacer mucho menos sensible de cara a un posible transporte dentro de un bolso o mochila, impidiendo que con el contacto con otros objetos pueda ser pulsado. La idea es que este botón funcione de manera similar a como lo ha hecho Force Touch estos años, respondiendo a nuestra presión sobre él de diferentes formas. De esta manera, lo normal es que podamos elegir qué cosas hace el iPhone dependiendo de la forma en que pulsemos este botón.

Entendemos que al ser háptico ofrecerá muchas más opciones en este sentido que uno tradicional. Por ejemplo, no solo con una pulsación en la parte superior subiremos el volumen, o lo bajaremos con la inferior, sino que podríamos hacer pulsaciones prolongadas, o gestos de deslizamiento, en definitiva, una serie de movimientos y gestos que como conocemos ahora serían totalmente personalizables. La idea de Apple es la de eliminar botones, y en cambio ofrecer muchas más funciones de lo que ofrecen los modelos actuales.

De momento parece que estos botones capacitivos serán exclusivos de los modelos Pro, y que por tanto los iPhone y iPhone 15 Plus conservarán los botones físicos actuales. Esta puede ser la primera fase para adoptar un diseño sin botones y puertos con el que se lleva especulando varios años, desde que se conocieron las primeras informaciones que apuntaban a que los iPhone deberían adoptar de forma forzosa el conector USB tipo C. Todo apunta a que este botón capacitivo será una realidad en septiembre, y que ya cuentan con todos los detalles los fabricantes de fundas para estos móviles, que deberán tener en cuenta la no existencia de un botón físico como el existente ahora.