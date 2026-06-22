Esta cámara con IA monitoriza el cielo nocturno como una estación de observación astronómica

Ahora que tenemos muy cerca uno de los eclipses más importantes de las últimas décadas, y que seguramente no volveremos a disfrutar en nuestras vidas, muchos se hacen con material para poder capturar de la manera más precisa este fenómeno, y por qué no, una vez que muchos se animen a seguirlo, seguro que encuentran la manera de seguir pendientes del cielo nocturno el resto del año. Hoy nos hacemos eco de un dispositivo realmente interesante para hacer seguimiento del cielo nocturno gracias a la IA y de manera totalmente automatizada.

SkySphere, IA para hacer seguimiento del cielo

A diferencia de las cámaras de seguridad o telescopios tradicionales que capturan porciones limitadas, SkySphere proporciona una visión constante de la dinámica del cielo. Cuenta con un hardware de calidad para capturar el cielo de la manera más detallada. Como un sensor de 12 megapíxeles y visión nocturna Starlight para condiciones de muy poca luz. Además, el diseño puede soportar lluvia, polvo y temperaturas extremas de -40 °C a +60 °C gracias a la certificación IP66. Su diseño es modular y permite reemplazar piezas que puedan degradarse a la intemperie a largo plazo, como la cúpula transparente.

Además, integra un acelerador de hardware de IA en el propio dispositivo que identifica y rastrea automáticamente objetos como meteoros, satélites, aviones, auroras y drones, sin depender de centros de datos externos y sin usar IA generativa, todo gracias a su propia observación independiente y autónoma. SkySphere utiliza tecnología blockchain para asegurar criptográficamente que cada evento registrado cuente con una marca de tiempo y ubicación exactas y verificables.

Cada cámara SkySphere actúa como un nodo inteligente dentro del ecosistema conectado de SkyMapper, y a medida que más dispositivos se unen a la red alrededor del mundo, se comparte información y se verifican eventos atmosféricos, creando un registro histórico preciso de lo que ocurre en el cielo. El proyecto cuenta con alianzas potentes, como el Instituto SETI y la Fundación Espacial de Puerto Rico.

El proyecto de momento parece contar con el apoyo necesario para salir adelante, pero no hay detalles sobre su comercialización. Por tanto, parece por tanto un proyecto que está tomando el pulso al apoyo de los usuarios. Y la respuesta ha sido cálida, ya que han recibido el doble de fondos de los del objetivo principal, lo que quiere decir que han sido muchos los que han confiado.

De momento solo había que sumarse a la campaña pagando 19 euros al cambio, lo que nos da una idea del masivo apoyo que ha recibido por parte de la comunidad. Sin duda, un dispositivo que promete mucho, y que hay que ver si será capaz de salir adelante con un precio asequible para todos los usuarios, también los domésticos.