Si estás pensando en comprar un iPhone 17, date prisa, su precio podría subir en breve

La crisis de la memoria se está notando ahora más que nunca. Y es que estamos viendo que los fabricantes ya están notando en sus balances la subida de costes asociada a ella, y eso quiere decir que el alto coste de la memoria está reduciendo el margen de los precios, y si eso ocurre, el movimiento lógico es trasladar esa subida de los costes a los consumidores. No ha ocurrido hasta ahora porque con los stocks existentes se ha podido sortear el impacto de ese coste, pero eso está dejando ya de ocurrir, e impactando directamente en los balances. Y como consecuencia de ello, las subidas podrían aplicarse ya a modelos que se encuentran en el mercado desde hace meses, como es el caso de los iPhone 17.

Subida inminente de sus precios

Y esta información proviene de una de las fuentes con mejor reputación del mercado, como es la del analista Mark Gurman se remite a las palabras de hace unos días de Tim Cook, que avanzaba un aumento de precios para los próximos iPhone 18. La novedad ahora es que esta subida podría aplicarse ya a los iPhone 17, los modelos que actualmente se encuentran a la venta y que se lanzaron el pasado mes de septiembre, algo que demostraría la gravedad del impacto de esta subida.

El propio ICE Universe, otro de los filtradores con mejor reputación del mercado móvil, ha confirmado también que todo apunta a que los precios subirán antes de que se lancen los iPhone 18, por tanto, en la actual gama también. Mientras, la teoría es que Apple podría utilizar los próximos días para introducir las ofertas de vuelta al cole en Estados Unidos para ofrecer una imagen de precios agresivos a los consumidores, para una vez terminada esta campaña, introduzca de verdad la subida de precio en los modelos actuales.

Esto quiere decir que quizás en las próximas semanas el precio de esos modelos suba, y que cuando ya lleguen los nuevos iPhone 18, no lo hagan realmente con subidas, sino manteniendo el precio actual de los iPhone 17 una vez que haya introducido las subidas. Una especie de juego de trileros donde, tras la subida de los iPhone 17 el precio de los iPhone 18 no parecerá tan elevado. Una ingeniería social evidente que demuestra que Apple está intentando amortiguar lo más posible el impacto de estos precios en sus dispositivos.

Así que, si estás pensando en hacerte con un iPhone 17, debes decidirte ya, porque seguramente esperar solo te llevará a tener que pagar más por él, y quizás entonces ya prefieras hacerte con el iPhone 18 cuando salga en septiembre, porque al fin y al cabo, valdrá más la pena el esfuerzo por un modelo totalmente nuevo, que con otro que va a ser sustituido en apenas dos meses y medio.