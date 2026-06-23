La esperada Steam Machine por fin tiene precio y fecha de lanzamiento

Llevábamos meses especulando con dos aspectos de Steam Machine, por un lado su fecha de lanzamiento, después de haberla presentado con toda la pompa posible, y por supuesto, su precio. Ambos aspectos capitales para saber si esta consola realmente será accesible, por ejemplo, como una Switch, Playstation o Xbox, o si por el contrario, se moverá en la horquilla de las grandes portátiles con Windows. Y por fin conocemos todos estos detalles, pero lamentablemente estamos más en el segundo caso.

Estos son los precios de Steam Machine

Valve ha anunciado los precios de las cuatro versiones que se pondrán a la venta en España. En cuanto al almacenamiento, hay dos opciones, de 512GB, que parte de los 1039 euros, y de 2TB, que parte de los 1359 euros. En el caso de querer el nuevo mando Steam Controller, el modelo de 512GB pasa a costar 1108 euros, y el de 2TB, 1428 euros. Estos modelos vienen acompañados de 16GB de memoria RAM DDR5, uno de los aspectos clave para entender el por qué estos precios finales tan elevados.

La nueva consola Steam Machine | Steam

¿Cuándo se pone a la venta Steam Machine?

No hay una fecha exacta en la que la consola llegará a tu casa, pero sí que ya sabemos cuándo la vamos a poder reservar. Ya que vamos a poder registrarnos en la página de Steam Machine hasta el próximo 25 de junio, a las 19h, en la península. A partir de ese momento, la lista se cerrará y volverá a ordenarse totalmente al azar, para después enviarnos un correo electrónico con el resultado, si hemos sido o no agraciados con poder comprar esta consola tan asequible, lo digo irónicamente.

Para poder comprarla, debemos contar con una cuenta de Steam, y muy importante, en la que hayamos realizado alguna compra antes del 27 de abril de este año 2026. Por lo que Valve quiere premiar a los que ya utilizan la tienda. Una vez recibamos el correo, podremos hacer el pedido a partir del 29 de junio, y a partir de ahí no se sabe exactamente cuándo serán entregadas las consolas. Eso sí, si a partir del 29 de junio no hacemos el pedido en menos de 72 horas, la siguiente persona en la lista de espera pasará a tener la oportunidad de comprar la consola.

Desde luego, un precio elevado, para una consola que no termina de convencer a muchos, por su hardware. Como ya sabéis, se trata de un PC ultracompacto, es un cubo de apenas 15 cm. A pesar de ser tan pequeña, ofrece un rendimiento similar al de un PC de sobremesa tradicional orientado al gaming, de hecho, es seis veces más potente que la portátil Steam Deck.

Esta consola de sobremesa cuenta con procesadores semipersonalizados de AMD, como una CPU Zen 4 de 6 núcleos y una GPU RDNA3, lo que le permite ejecutar juegos a 4K y 60 FPS gracias a la tecnología FSR, al menos rinde bien en estos entornos. Funciona con SteamOS 3, un sistema operativo optimizado para jugar y además destaca por su gran conectividad, que presume de Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puertos USB-C, USB-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y un adaptador inalámbrico integrado para conectar sin cables el Steam Controller. Para rematar, cuenta con una fuente de alimentación interna y una atractiva tira LED personalizable.