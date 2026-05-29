Valve “enloquece” y sube el precio de su Steam Deck casi un 50%

El mercado tecnológico, como otros muchos, está pasando por importantes tensiones, básicamente desde la irrupción de la IA y su necesidad monstruosa de memoria RAM, que ha disparado los precios de todos los proveedores. Todos sabemos que la tecnología en general va a subir por esto, pero hay maneras y maneras de hacerlo, y en este caso Valve se ha vuelto loca con una subida de precio de su Steam Deck que no tiene ni pies ni cabeza. Y es que el aumento de precio es sencillamente espectacular.

Ya cuesta más que una PS5 Pro

Solo por esto, ya sabemos que no tienen ni pies ni cabeza los precios que Valve ha introducido para Steam Deck en Estados Unidos, pero no nos engañemos, también en España. Y es que los precios quedan así. El modelo de 256GB LCD tiene un precio de 419 euros, aunque en España ya no se vende.

Los nuevos precios de Steam Deck | TecnoXplora

Los que si se venden son los modelos de 512GB con pantalla OLED, que tiene un precio de 779 euros. El modelo con pantalla OLED de 1TB, que tiene un precio de 919 euros, vamos, una locura, cerca ya de los mil euros. Y es que como bien apuntan desde el medio GSMArena, el precio del modelo base ha subido nada menos que un 44%, algo sencillamnente incomprensible.

Y más para una consola que ya es veterana, tiene cuatro años en el mercado, y además cuando llegó ya tenía un hardware bastante veterano, que por entonces tenía una media de dos años. Y es que hay alternativas en el mercado mucho mejores y a precios bastante más competitivo, pero imaginamos que Valve ya se encuentra en ese olimpo de los fabricantes que no necesitan estar alineados con sus usuarios para hacer lo que les viene en gana.

Y veremos con Steam Machine, la versión de la consola portátil, pero para un formato de sobremesa, que promete también ser bastante cara. De hecho se anunció hace meses, pero Valve no termina de presentarla y llevarla a las tiendas, seguramente también porque el precio de venta que tengan fijado ahora sea sencillamente estratosférico. Muchos rumores también apuntan a que esta versión de sobremesa tendrá un precio desorbitado, que a se acercaría también a los mil euros.

Algo sin sentido también, y que supera con creces el precio de las videoconsolas más avanzadas del mercado, cuando esta consola estará bien, pero tampoco será una máquina perfecta. Y parece que la demora en llegar al mercado es precisamemnte por eso, porque el precio que pueden estar barajando en su lanzamiento podría ser la mayor losa para la consola, que por mucho Hype que haya generado, los consumidores tienen obviamente un límite físico en su bolsillo que no se van a saltar así como así.