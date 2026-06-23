Edifier lanza unos nuevos auriculares de clip con un precio ajustado

Los auriculares de clip se han puesto muy de moda; de hecho, es el segmento que está creciendo más rápido, gracias sobre todo a que permite a los usuarios una mayor libertad de movimientos, y disfrutarlos de una manera más cómoda durante más horas. Lo que acaba de lanzar ahora Edifier, que tiene ya experiencia con ellos, son una nueva versión, que nos ofrece excelentes prestaciones a un precio realmente ajustado, como vamos a comprobar.

Ficha técnica de los Edifier Lolliclip SE

Estos auriculares tienen como gran ventaja que su diseño permite escuchar nuestro entorno con total claridad. Es algo que se aprecia en el propio diseño de los auriculares, que tienen forma de clip, porque este rodea nuestra oreja, y los sujeta a ella de manera cómoda, mientras el auricular reposa sobre el oído sin oprimir, de una forma muy natural, este es sin duda el superpoder de estos auriculares.

Los nuevos Edifier Lolliclip SE | Edifier

Según el fabricante, este diseño distribuye la presión de manera uniforme, y no presiona el cartílago o el conducto auditivo. Tienen una función curiosa, que es capaz de reconocer dónde se encuentran cada uno de los auriculares colocados, y por tanto, no tenemos que estar fijándonos en el L o R, sino que automáticamente los auriculares se configuran en el canal que por ubicación natural deben reproducir.

Estos cuentan con drivers de 12 mm, que tienen un doble imán, así como un diafragma de poliuretano y PET con un recubrimiento de titanio, sin duda muy buenos materiales. Para compensar que este tipo de diseño abierto adolece de una falta de graves potentes, por la propia naturaleza del formato, en Edifier han diseñado un algoritmo donde priman los graves, para que no echemos de menos la envergadura del sonido.

Son auriculares con sonido de alta resolución, con LHDC 5.0, así como la capacidad de transmitir datos de hasta 990 kbps, contando con la certificación Hi-Res Audio Wireless y HWA. También cuenta con sonido espacial, gracias a Dolby Spatial Audio, que nos brinda un sonido más amplio para nuestros contenidos favoritos. También llega con tecnología de última generación, como Bluetooth 6.1, que nos permite además conectividad multipunto, o lo que es lo mismo, conectarse a varios dispositivos a la vez.

No falta IA, con la integración de DeepSeek, y por supuesto el control desde la app Edifier Connect. A nivel de autonomía, ofrece hasta 30 horas con la batería del estuche, así como 10 horas adicionales con la batería de los auriculares. Cuentan con un doble micrófono, que permite reducir el ruido de las llamadas de voz, mientras que la certificación IP56 le hace resistente al agua y polvo de una forma moderada. El precio con el que se han lanzado en China es de 64 euros al cambio.