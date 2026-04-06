Edifier Hecate Aurora, así es el altavoz para tu PC con el que presumirás de escritorio
Te contamos los secretos del Edifier Hecate Aurora, un altavoz compacto con RGB, Bluetooth 6.0 y batería integrada diseñado para colocarse bajo el monitor y mejorar la estética del escritorio.
Edifier es uno de los referentes en el sector del sonido, gracias a una gama de soluciones que rebosa calidad por cada uno de sus pros. Ahora, la aclamada firma acaba de presentar el Edifier Hecate Aurora, su nuevo altavoz compacto que busca conquistar a quienes cuidan al detalle la estética de su escritorio y quieren disfrutar del mejor sonido solvente.
Este modelo, presentado en China por Edifier, apuesta por un diseño con iluminación RGB y un formato especialmente pensado para colocarlo justo debajo del monitor. Además, llega a un precio muy por debajo a lo que nos tiene acostumbrado la marca.
Edifier Hecate Aurora, un altavoz de escritorio a precio de derribo.
Respecto al diseño, este altavoz Edifier Hecate Aurora apuesta por el minimalismo, con un aspecto compacto y un tamaño que es perfecto para colocarlo fácilmente bajo la pantalla sin ocupar demasiado espacio.
Tampoco falta un sistema de iluminación RGB y que incluye 14 efectos distintos, entre los que se encuentran modos arcoíris o colores estáticos, permitiendo personalizar el ambiente del escritorio según el estilo de cada persona. Como habrás imaginado, estos efectos pueden configurarse desde los controles integrados o a través de la aplicación de Edifier.
En el apartado estético, el Edifier Hecate Aurora apuesta por un panel frontal de acrílico de alta transparencia con una parte trasera metálica, creando un aspectos retro de lo más atractivo.
Pasando al sonido que ofrece este altavoz Edifier Hecate Aurora, la compañía ha decidido apostar por una configuración con doble driver de 56 mm acompañados de un radiador pasivo con forma racetrack. Esta combinación permite alcanzar una potencia máxima de 20 W, garantizando un sonido equilibrado.
Además, el Edifier Hecate Aurora es un altavoz muy versátil. Se puede conectar por Bluetooth, perfecto para pasar música del móvil, pero también incluye entrada AUX para quienes prefieren una conexión por cable.
Otro punto a destacar de este Edifier Hecate Aurora es su batería integrada de 5200 mAh. Según la marca, ofrece hasta cinco horas de reproducción con la iluminación activada o hasta once horas si se desactiva el RGB.
Disponibilidad y precio
El precio anunciado en China es de 269 yuanes, lo que equivale aproximadamente a unos 33 euros al cambio. Habrá que ver si llega a España, porque puede ser un bombazo en ventas.
