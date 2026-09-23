Edifier lanza un altavoz con aspecto Vintage y sonido de Alta Fidelidad

La tecnología con aspecto retro está de moda, cada vez son más habituales los dispositivos con tecnología moderna que emulan el diseño retro y atemporal de muchos iconos de audio del pasado. El nuevo altavoz de Edifier precisamente crece en esa dirección, y nos ofrece una excelente combinación de alta tecnología con sonido de calidad y un diseño que desde luego entra por los ojos porque no solo es retro, sino que es realmente funcional.

Características de los nuevos Edifier M230 II

Estamos ante unos altavoces que llegan con una caja de madera, que simula el aspecto clásico de las radios de los años 50 o 60, y le da un toque vintage instantáneo. El material elegido no es casualidad, ya que puede reducir la resonancia acústica al mínimo, y por tanto, mejorar la calidad de sonido que es capaz de emitir, brindando un audio más transparente y limpio. Cuenta con una rejilla frontal, también muy de otras épocas, y en la parte inferior de este altavoz tenemos una botonera también tremendamente clásica en aspecto, al estilo del teclado de un piano.

Edifier M230 II | Edifier

Este altavoz cuenta con una potencia de 26W RMS, así como una potencia pico de 52W. La frecuencia de respuesta es de 58 Hz a 20 Hz, lo que mejora de manera notable las capacidades del anterior modelo en este sentido. Cuenta con un tweeter de diafragma de seda con un tamaño de 22 mm, así como un altavoz de graves medios de 45 x 80 mm. También hay un radiador pasivo de 113 x 49 mm que se encarga de las frecuencias bajas.

Un aspecto interesante es que estrena la última tecnología inalámbrica, como es Bluetooth 6.0, con conectividad multipunto, lo que permite tenerlo emparejado con varios dispositivos a la vez. No solo reproduce música a través de la conectividad Bluetooth, sino que también puede hacerlo desde una tarjeta microSD gracias a la ranura que integra, para reproducir los archivos de forma local exclusivamente.

Además, es un altavoz portátil, ya que cuenta con una potente batería con una capacidad de 5200 mAh, que brinda hasta 27 horas de reproducción con una sola carga. Eso sí, con el volumen al 50%, si lo escuchamos al 80%, la autonomía baja a 14 horas, que es más que suficiente. Lo mejor de todo es su precio, ya que es de tan solo 48 euros al cambio, aunque de momento se ha lanzado solo en China. Es de esperar que la marca pueda traerlo a Europa pronto, donde seguro que tiene muchos seguidores, porque desde luego su diseño entra por los ojos.