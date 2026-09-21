ROBOTS Y DE MANO
Roborock lanza cuatro nuevas aspiradoras inteligentes en España
Se trata de robots aspiradores y una aspiradora de mano sin cables que nos ofrecen tecnología de última generación.
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La firma, que esponsoriza al Real Madrid, acaba de lanzar en España varias aspiradoras nuevas, como son las Roborock Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Neo y Qrevo 2 Pro, así como una aspiradora inalámbrica de mano en seco y húmedo F25 Pro Turbo. Por tanto, se trata de toda una nueva gama de dispositivos de aspiración, que se adaptan a las necesidades de muchos consumidores, y que claramente posicionan a Roborock como uno de los principales actores en este segmento en pleno auge y que lleva la aspiración inteligente a cada vez más hogares, también en España.
Precio y disponibilidad
La nueva Roborock Saros 20 Flow Complete tiene un precio de 1.299 euros. Por otro lado la nueva Roborock Saros 20 Neo cuesta 999 euros. En el caso de la Roborock Qrevo 2 Pro, su precio es de 689 euros. Por último, tenemos la Roborock F25 Pro Turbo, que tiene un precio especial de lanzamiento para el Prime Day de 449 euros. El precio tras esas ofertas será de 549 euros.
Roborock Saros 20 Flow Complete
Este robot nos ofrece multitud de modos inteligentes y la tecnología más innovadora. Destaca por la navegación LiDAR RetractSense y el sistema de IA Reactiva capaz de reconocer más de 300 tipos de obstáculos. Además, ofrece una potencia de succión de 36.000 Pa de alto rendimiento, cepillos laterales dobles de elevación en arco y un perfil ultradelgado de 8,98 cm.
Su mopa de rodillo SpiraFlow 2.0 gira a 240 r/min con 15 N de presión descendente y 16 salidas de agua a presión, para una limpieza muy eficiente. Además, supera desniveles de hasta 8,8 cm mediante AdaptiLift Traverse 3.0, y cuenta con la certificación ECARF para alérgicos y una base multifuncional con lavado automático a 100 °C. Por otro lado, el Roborock Saros 20 Neo ha sido diseñado para distribuciones complejas de nuestra vivienda. Para ello cuenta con el chasis AdaptiLift 3.0 para cruzar umbrales de hasta 8,8 cm y un perfil bajo de 7,95 cm para limpiar bajo muebles reducidos.
Cuenta con succión HyperForce de 36.000 Pa con sistema doble antienredos y fregado asistido por agua caliente a 14 N de presión. La Roborock Qrevo 2 Pro es el modelo más accesible, y uno de los más versátiles, para, según Roborock, familias más jóvenes. Ofrece la función de desmontaje automático de mopa en la base o su elevación récord de hasta 15 mm. Integra la tecnología HyperForce de 25.000 Pa y combate el pelo atascado con el sistema Dual Anti-Enredos y los cepillos rotativos DuoDivide.
Es perfecta para dejar las esquinas limpias, algo que no siempre es habitual en este tip de dispositivos, combinando un arrastre lateral retráctil con un cepillo inverso, todo respaldado por una base con autolimpieza. Y terminamos con la Roborock F25 Pro Turbo, que no es un robot, sino un aspirador de mano inteligente. Es inalámbrica, trabaja tanto en seco como en húmedo. Y ofrece la tecnología HyperScrub con succión de 25.000 Pa para eliminar manchas resecas. El doble raspador JawScrapers garantiza un 0% de enredos y evita las marcas de agua.
Y con el diseño FlatReach 2.0 puede reclinarse 180° hasta los 12,5 cm de altura asistida por giroscopio, mientras que SlideTech 2.0 facilita el manejo con ruedas impulsadas por IA. Tiene un rodillo de doble cara con 0 mm de margen en bordes y base con autolavado a 95 °C, secado en 5 minutos y dispensador de detergente para 30 días.
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