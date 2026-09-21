Cómo abrir la puerta de tu casa con tu Apple Watch

Lo que antes nos parecía algo sacado de la ciencia ficción, ahora forma parte de nuestra vida. Que se enciendan las luces de forma automática cuando entramos en un lugar, o que con nuestro reloj inteligente podamos entrar en nuestra casa, sin necesidad de usar una llave. A continuación te contamos cómo.

Abre la puerta de casa con tu Apple Watch

Salir de casa sin llevar nada en los bolsillos ni el móvil es posible, los avances en tecnología nos proporcionan herramientas como los relojes inteligentes con los que nuestra vida es mucho más fácil. Más allá de controlar el tiempo, encender las luces, controlar la reproducción de la música o pagar, también podemos entrar en casa sin usar las llaves.

Abriendo la puerta con el Apple watch | TecnoXplora

Instalar una cerradura inteligente de fabricantes como Nuki es una decisión que transforma la experiencia de usuario, sobre todo si contamos con un wearable que llevamos siempre puesto. Empezando porque ya no tenemos que rebuscar en el bolso o la mochila en busca de las llaves, sobre todo cuando tenemos las manos ocupadas. También nos ofrece una gran ventana para aquellos usuarios amantes del running o los que prefieren salir a pasear con sus mascotas, sin tener que cargar con nada. Al mismo tiempo que proporciona a nuestro hogar un plus de seguridad, sobre todo si configuramos los datos biométricos en nuestros dispositivos.

Muchos usuarios parten de la idea equivocada de que configurar el software de los dispositivos de domótica es complicado. Todo lo contrario, ya que en este caso, si has instalado y configurado la app en tu teléfono móvil, ya lo tienes todo hecho. Ya que, gracias a la sincronización del ecosistema de Apple, no tenemos que descargar ni instalar nada adicional en nuestro reloj, ya que las tarjetas de acceso se transfieren y activan en nuestro reloj de forma automática, heredando los permisos y la configuración.

De manera que solo tenemos que buscar entre nuestras aplicaciones el icono de la aplicación y pulsar sobre este para acceder a las opciones de apertura y cierre. Pudiendo reorganizarse para tener siempre a mano la llave digital.

Además, una de las características por la que destaca este sistema, es la automatización, la cual está basada en la localización. Tan solo tenemos que establecer una geovalla, o lo que es lo mismo, un área de seguridad alrededor de nuestra casa. Al entrar en este, la cerradura detecta nuestra presencia y ejecuta los comandos asignados.

Podemos configurarla para que el sistema desbloquee la cerradura para que solo tengamos que abrir la puerta, ya sea desde el propio reloj acercando este al lector o teclado de la cerradura, si disponemos de este.

Del mismo modo, cuando nos alejamos, también bloquea la puerta de forma automática, garantizando la seguridad de la casa. Un sistema que nos proporciona no solo seguridad, sino también la comodidad para dejar las llaves en casa.