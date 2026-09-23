Oppo se saca de la manga un wearable basado en IA: un curioso coach de crecimiento

Que la IA forma ya parte de nuestras vidas es algo que nadie cuestiona ya. La única pregunta es de qué maneras puede seguir creciendo en nuestro entorno doméstico para hacer más productivos nuestros días. Se trata del nuevo AI Xinli Ball, un pequeño dispositivo en forma de bola que promete dar mucho juego gracias a la IA y todo lo que puede captar a lo largo del día sobre nuestra actividad.

¿Para qué sirve este dispositivo?

Según Oppo, es algo así como un Coach de crecimiento basado en IA. Es un gadget que nos ayuda a tomar buenas decisiones, en base a toda la información que recopila a lo largo del día mientras lo llevamos colgado del cuello, por ejemplo. Es un dispositivo extremadamente ligero, de hecho, pesa menos de 10 gramos, y la batería puede ofrecer una autonomía de un día entero.

Con este dispositivo vamos a recibir ayuda para centrarnos en los temas más importantes de nuestro día a día, nos va a recordar compromisos o reuniones que tenemos pendientes, así como identificar riesgos en nuestro día a día y hacer retrospectiva de determinadas decisiones, o nos ayuda también a adoptarlas en el futuro. Este dispositivo se alimenta del PersonaX Memory Symbiosis Engine, que es un conjunto de algoritmos que incluye la distinción de huellas de voz, algoritmos de información y de evolución de la memoria.

También integra detección de voces VAD, que se combina con un algoritmo de pensamiento profundo conductual biónico O-Mind, que puede ofrecernos sugerencias personalizadas en todo momento en base a lo que escucha sobre nuestro día a día. El dispositivo no conserva grabaciones para preservar la privacidad, mientras que se cifra todo, desde el almacenamiento de las notas a la transmisión de estas.

La verdad es que nos queda demasiado claro para qué sirve este dispositivo, de momento se va a encontrar en una fase de pruebas, que se ha abierto ya reclutando a diferentes usuarios. El precio con el que se estrena es de 65 euros al cambio, un precio accesible, aunque tampoco podemos valorarlo como se debe, ya que se trata de un producto que de momento es un tanto confuso en cuanto a sus objetivos y capacidades en el día a día de los usuarios.

Un lanzamiento que ha formado parte del evento de presentación de los nuevos Oppo Find X10, que ha tenido lugar en China, y donde se han presentado varios accesorios e ideas para los nuevos móviles tope de gama de la firma china. Veremos cuándo pasa a ser un producto fuera del periodo de pruebas y podemos disfrutarlo también en Europa, seguramente cuando se estrenen en el futuro cercano los Oppo Find X10.