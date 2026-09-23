Los Beats 360 llevan al extremo la personalización con sus almohadillas intercambiables

Apple ha lanzado unos nuevos auriculares de diadema, porque, como sabéis, Beats by Dre es una firma propiedad de los de Cupertino, y ahora han presentado los nuevos Beats 360. Estos llegan con una novedad en su diseño que los hace especialmente atractivos, sobre todo para esos usuarios intensivos que los utilizan durante muchas horas a lo largo de la semana. Vamos a conocer todos los detalles y también cuándo podemos hacernos con ellos en nuestro país.

Precio y disponibilidad

La buena noticia es que los Beats 360 ya están disponibles en España, y podemos comprarlos por 349,95 euros. Los tenemos a nuestra disposición en cuatro colores, negro, nube, que es un blanco, rosa y azul celeste. Podemos pedirlos además con un kit de almohadillas extra por 59,95 euros, siendo este uno de los grandes atractivos de estos auriculares. Podemos elegir el color de estas para combinarlo con el propio color de los auriculares, así como elegir el material, en tejido, que es suave y transpirable, perfecto para hacer deporte, o bien UltraPlush, que es suave también, pero con un tacto más agradable.

Los nuevos Beats 360 | Beats

Ficha técnica de los Beats 360

Estos auriculares destacan por contar con el sistema de cancelación activa de ruido más avanzado de la marca, con hasta 1,75 veces más cancelación total combinada en comparación con los Beats Studio Pro. También ofrecen un Modo de Transparencia, Ecualización Adaptativa (Adaptive EQ) y Audio Espacial Personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza y soporte Dolby Atmos mediante giroscopio y acelerómetro.

En cuanto a calidad de sonido y conectividad, nos ofrecen Bluetooth 5.3 Clase 1, así como compatibilidad nativa con Apple y Android, de hecho, son compatibles con emparejamiento de un toque, "Hey Siri", cambio automático de dispositivo, Audio Sharing y red Find My. En el caso de usarlos en Android, ofrecen Fast Pair, Audio Switch y Find Hub. También cuentan con controles físicos táctiles en ambas copas y un sistema de 9 micrófonos digitales MEMS para llamadas y cancelación de ruido.

En términos de autonomía, estos auriculares alcanzan hasta 32 horas de reproducción continua con cancelación activa de ruido o Adaptive EQ activados, así como 24 horas en Modo de Transparencia. Gracias a la tecnología de carga rápida Fast Fuel con el puerto USB tipo C nos brinda 1 hora de uso con solo 5 minutos de carga. Son unos auriculares sostenibles, ya que utilizan un 80% de plástico reciclado en sus componentes, la proporción más alta en la historia de Beats y 100% de elementos de tierras raras reciclados en sus imanes, además de usar un packaging 100% vegetal.

A la hora de hacer deporte o usarlos en el exterior, también ofrecen resistencia a los elementos. Como la certificación IPX4 de resistencia al sudor y al agua, acompañados de un diseño plegable y funda de transporte en tela ripstop. Su diadema cuenta con un diseño muy cuidado, donde no se ha dejado nada al azar. Porque adopta un enfoque Wireless-first que optimiza la distribución del peso y la tensión sin necesidad de espacio para cables internos.