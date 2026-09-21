Dreame lanza en España un robot aspirador capaz de fregar con vapor

Dreame ha lanzado una nueva aspiradora en España, un robot que, como ya es habitual en la marca, tiene en la innovación y sorprendentes funciones algunas señas de identidad que la hacen única. Un robot diseñado para limpiar hasta en el último rincón y las manchas más difíciles. Y es que es una aspiradora capaz de fregar con altas temperaturas, a vapor, algo poco habitual en este formato de robots aspiradores.

Precio y disponibilidad

Pues bien, la firma asiática ha anunciado que su nueva Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete se ha puesto hoy a la venta en nuestro país por 1.499 euros. Aunque podemos hacernos con ella con un descuento especial de lanzamiento, de 300 euros, del que podemos beneficiarnos hasta el 4 de octubre. Está a la venta en la web del fabricante o en Amazon, así como en grandes superficies.

Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete | Dreame

Ficha técnica de la nueva Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Como decimos, se trata de una aspiradora que no se conforma con fregar también, sino que es capaz de hacerlo nada menos que a una temperatura de 180 grados centígrados, lo que lleva sus fregados a alcanzar un nivel de eficacia solo comparable a las vaporeras de toda la vida, al estilo de Polti. Se trata de un sistema de fregado en tiempo real con agua caliente AquaRoll, que aplica una constante presión descendente de 18 N y opera a una velocidad de rotación del rodillo de 300 RPM.

Gracias a ello puede eliminar el 99,999% de las bacterias, y por tanto, desinfecta el suelo, no solo lo friega y elimina suciedad. Cuenta con un sistema de visión y detección OmniSight 4.0, el cual reconoce más de 320 tipos de objetos y detecta obstáculos con un tamaño mínimo de 10 mm. . Su velocidad de reacción es de tan solo 0,1 segundos, superando la rapidez de un parpadeo. Además, integra una función de aprendizaje adaptativo que le permite responder a objetos en movimiento y recalcular la ruta de limpieza en tiempo real.

Integra un sistema de detección proactiva de suciedad mediante luz azul, que activa de manera automática un modo de fregado exclusivo de la marca. También nos ofrece la tecnología MopExtend, que permite extender la mopa hasta 8 cm. Lo que duplica el alcance en comparación con la generación anterior, garantizando una limpieza detallada alrededor de las patas de las sillas, debajo de los muebles y a lo largo de los zócalos.

Tiene una potencia de succión espectacular, de las más altas del mercado. Concretamente, usa el sistema HyperStream DuoBrush 2.0 antienredos, con una potencia de succión de 40.000 Pa. Y no podía faltar un cepillo de última generación. Es antienredos extensible para esquinas de difícil acceso, mientras que el sistema ProLeap permite superar obstáculos de hasta 5 cm en una sola capa y de hasta 10 cm en dos capas, lo que hace mucho más sencilla la limpieza de alfombras gruesas .