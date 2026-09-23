Aumentan los casos de COVID: estos son los síntomas más comunes y cuándo acudir al médico

Los casos COVID-19 están aumentando durante estas primeras semanas de septiembre. Los últimos datos muestran un incremento en algunas zonas, coincidiendo con la vuelta al colegio, los trabajos y una mayor convivencia en espacios cerrados.

Aunque la mayoría de las infecciones son leves y no necesitan hospitalización, conviene conocer cuáles son los síntomas más habituales y qué señales pueden indicar que es necesario consultar con un profesional sanitario. La OMS señala que, entre las manifestaciones más comunes de las variantes que circulan actualmente, están la fiebre, los escalofríos y el dolor de garganta.

Un estudio apunta a que antihistamínicos y un antiinflamatorio podrían aliviar ligeramente la fatiga de la covid persistente | Pixabay

Síntomas más frecuentes

La COVID puede provocar síntomas muy parecidos a los de un resfriado o una gripe. Entre los más habituales están la fiebre, tos, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, congestión nasal y dolores musculares. También pueden aparecer dificultad para respirar, náuseas, vómitos o diarrea y, en algunos casos, pérdida o alteración del gusto y el olfato.

¿Cuándo hay que acudir al médico?

Si los síntomas son leves y la persona está sana, normalmente puede controlar la evolución en casa. Sin embargo, hay que buscar atención médica urgente si aparece dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión repentina o problemas para mantenerse despierto.

Ante el aumento de casos, las autoridades sanitarias mantienen además la vacunación como una de las principales medidas para reducir el riesgo de enfermedad grave, especialmente entre las personas para las que está recomendada.