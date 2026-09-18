Si nunca sabes en qué se te va el dinero, prueba esta regla

Saber exactamente a dónde se va tu sueldo cada mes puede parecer una tarea imposible de llevar. Afortunadamente, existe un método sencillo para tener el control absoluto de tus finanzas.

Se llama la regla 50/30/20 y cambiará la forma en que gestionas tu sueldo. Tradicionalmente restas tus gastos a tus ingresos para ver cuánto te queda de ahorro. Este método invierte la fórmula matemática: a tus ingresos le restas el ahorro y lo que queda son tus gastos.

Nada más recibir tu nómina, apartas un 20% directo a una cuenta de ahorro separada. Luego, usas máximo un 50% para necesidades básicas e imperiosas. Aquí entra la hipoteca o alquiler, comida, luz, agua, ropa, transporte al trabajo y escolaridad. El 30% restante va destinado a caprichos prescindibles para mejorar tu calidad de vida. Hablamos de cosas como ir al cine, salir a cenar fuera o hacer viajes de vacaciones.

Una de las ventajas de plantear el presupuesto de esta manera es que permite visualizar con mayor claridad cuánto dinero está realmente disponible para cada tipo de gasto. En lugar de tomar decisiones continuamente sobre lo que puedes ahorrar después de pagar todo, estableces primero una cantidad destinada a ese objetivo y adaptas el resto de tus gastos al dinero disponible.

También puede servir como punto de partida para detectar qué partidas están desequilibrando tus cuentas. Si los gastos imprescindibles superan de forma habitual el porcentaje previsto, por ejemplo, será más fácil identificarlo al revisar el presupuesto y valorar qué gastos pueden reducirse o qué categorías necesitan una planificación diferente.

Antes de empezar, calcula tus ingresos netos reales y revisa tus extractos bancarios para clasificar tus gastos actuales. Separar tu ahorro desde el primer día te permitirá organizarte con el dinero real que te queda. Empieza a clasificar tus gastos hoy mismo para asegurar tu tranquilidad económica futura.