El Oppo Find X10 Pro Max ya es oficial con una cámara que suma 650 megapíxeles

Ya lo habíamos visto en varias filtraciones, que el nuevo tope de gama de Oppo iba a ser el teléfono más espectacular en términos de cámara del mercado. Y es que marca un hito, al ser el primero en contar con tres sensores de 200 megapíxeles, estábamos acostumbrados a modelos con doble sensor de este tipo, y finalmente la empresa china ha conseguido integrar en su módulo tres sensores enormes que prometen una capacidad fotográfica sin precedentes.

Ficha técnica del Oppo Find X10 Pro Max

Sin duda alguna, es la cámara de fotos la que hace de este teléfono algo único en el mercado. Y es que tenemos no solo un sensor principal de 200 megapíxeles, con un sensor de 1/1.3 pulgadas, con una apertura de f/1.5, y estabilización óptica de dos ejes. En el caso del ultra gran angular, tenemos también 200 megapíxeles, con un sensor de 1/1.56 pulgadas con una apertura de f/2.2 y campo de visión de 124 grados. Mientras que el tercer sensor es un telefoto de 200 megapíxeles, telefoto, con un tamaño de 1/1.56 pulgadas, con una apertura de f/2.1 y estabilización óptica de dos ejes.

Oppo Find X10 Pro Max | Oppo

Delante, la cámara de fotos tiene un sensor de 50 megapíxeles, que llega a este teléfono un total de 650 megapíxeles entre sus cuatro cámaras, lo que es una acumulación de resolución inédita en el mercado. Más allá de eso, el resto del teléfono es lo más espectacular que podíamos esperar de la marca china. Este tiene una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, con resolución de 1272x2772 píxeles, con una alta tasa de refresco de 144 Hz.

Oppo Find X10 Pro Max | Oppod X10 Pro Max

El procesador de esta nueva bestia de Oppo es el recién estrenado MediaTek Dimensity 9600 Pro, que es un procesador de 2 nm con un potencial espectacular. La batería está a la altura, y ofrece una enorme capacidad de 8000 mAh, más grande aún que la que ofrecían sus predecesores, que ya eran bastante grandes de por sí. Se carga con una potencia de 80 W con cables, mientras que sin cables es también muy potente, de 50 W.

El nuevo teléfono de Oppo llega con ColorOS 17 basado en Android 17, así como la máxima resistencia al agua y el polvo, IP66, IP68 e IP69.

Nuevos Oppo Find X10 y X10 E

Además de esta bestia, Oppo ha lanzado dos nuevos modelos, uno es el Oppo Find X10 estándar, que nos ofrece una cámara con tres sensores también, pero en este caso más parecida a la del año pasado, con dos sensores de 200 megapíxeles, principal y periscopio, mientras que el ultra gran angular es de 50 megapíxeles. En este caso cuenta con el MediaTek Dimensity 9600M, así como con una pantalla LPTO AMOLED de 6.59 pulgadas. Y una gran batería de 8000 mAh.

Por su parte, el Oppo Find X10 E es el modelo más accesible de los tres. En este caso, con una cámara de tres sensores de 50 megapíxeles. Una pantalla de 6,59 pulgadas AMOLED, batería de 7025 mAh y una potencia de carga de 80 W, y de 50 W sin cables. Todos llegan con ColorOS 17 basado en Android 17.