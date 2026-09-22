RedMagic desvela su próxima bestia, más delgado y ligero que nunca

La firma china RedMagic se ha convertido en una de las principales marcas de gaming asociada a smartphones, sus terminales se caracterizan por contar con una potencia espectacular y las mejores prestaciones para que echarse unas partidas sea algo placentero durante horas. Ahora han desvelado su futura bestia, el próximo tope de gama, que este año vendrá con un diseño más pulido que nunca, como vamos a poder comprobar a continuación.

Así será el RedMagic 12 Pro+

El propio fabricante lo ha descrito como el buque insignia de RedMagic con mejores sensaciones hasta la fecha, por lo que es evidente que se han volcado en mejorar el diseño, algo que a veces queda en segundo plano. Será más ligero, delgado y estrecho que sus predecesores. Uno de los aspectos destacados será la anchura del bisel de pantalla, que será más delgada que nunca. Este ahora es de solo 0,96 mm, cuando antes tenía un grosor de 1,25 mm.

De hecho, en el teaser muestran una comparativa de cuán grueso es ese bisel, y desde luego se nota la diferencia y mucho respecto de las dos últimas generaciones. Según los propios directivos de la marca, este nuevo tope de gama de RedMagic será más que nunca un móvil para jugar. Ya que contará con una de las mejores refrigeraciones del mercado, será más ligero y fácil de sostener en la mano.

La pantalla no tendrá orificio alguno para la cámara, por lo que entendemos que usará una cámara oculta bajo la pantalla. En esta ocasión, el fabricante se habría centrado en ofrecer una experiencia de juego más cómoda en el aspecto físico, del agarre del teléfono, de ahí menos peso, un diseño más delgado y ahora con esquinas redondeadas que lo hacen más cómodo de sostener que nunca.

Se espera que el nuevo teléfono llegue al mercado en octubre, y no se sabe nada más sobre sus características. Pero es de esperar que cuente con el nuevo procesador de alta gama de Qualcomm, el Snapdragon 8 Elite Gen 6, que acaba de salir al mercado, que ofrece el mayor rendimiento posible en un smartphone Android. Este contaba con una batería de gran tamaño, de 7500 mAh, así como carga ultrarrápida de 120 W, y de 80 W sin cables.

Es verdad que era un móvil bastante pesado, de 230 gramos, y con un grosor de casi 9 mm, por lo que es lógico que RedMagic ahora busque reducir esa brecha entre el peso y el grosor con un móvil más pulido en ese aspecto, y también en su pantalla. Por lo que podemos esperar el máximo rendimiento en el cuerpo más estilizado posible, y con una refrigeración incluso superior a la de otros smartphones que cuentan con más espacio en su interior.