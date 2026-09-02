HAN SIDO PRESENTADOS EN LA IFA 2026
Edifier estrena unos auriculares con una autonomía brutal y una gran cancelación de ruido
Los nuevos auriculares Edifier W800NB ya son oficiales. Han sido presentados en la IFA 2026 y presumen de cancelación de ruido de 50 dB, sonido LDAC, Bluetooth 6.0 y una autonomía de hasta 118 horas.
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Edifier amplía su catálogo de auriculares inalámbricos aprovechando el marco idílico de la IFA 2026 con los nuevos Edifier W800NB, un equipo que presume de unas prestaciones muy atractivas y un precio de lo más ajustado.
Por si no fuera suficiente, los nuevos Edifier W800NB prometen hasta 118 horas de reproducción, por lo que van a tener cuerda para rato.
Así son los Edifier W820NB
El diseño de los Edifier W820NB apuesta por la comodidad, con un peso de 250 gramos, almohadillas con espuma de recuperación lenta y una estructura flotante de cuatro ejes que permite que los auriculares se adapten mejor a la cabeza. Además, se pueden plegar para ocupar menos espacio cuando tengas que transportarlos.
Pasando al aspecto sonoro, los Edifier W820NB cuentan con drivers dinámicos de 40 mm con diafragmas bañados en plata. Además, llegan con certificación Hi-Res Audio Wireless y son compatibles con el códec LDAC, siempre que también lo admita el móvil, ordenador o dispositivo que utilicemos como fuente. La marca también incorpora un modo de audio espacial que promete generar un escenario sonoro virtual más amplio, una característica cada vez más habitual en los auriculares inalámbricos de nueva generación.
Y ojo, que los Edifier W820NB llegan con cancelación de ruido para alcanzar hasta 50 dB de reducción de ruido, lo que supone una mejora del 14 % respecto a la generación anterior.Además, disponen de cinco modos diferentes de control del ruido para adaptarse a distintas situaciones.
Todo ello se completa con tres micrófonos y un sistema de reducción de ruido mediante inteligencia artificial pensado para mejorar la claridad de las llamadas incluso cuando estamos en entornos especialmente ruidosos.
En cuanto a la conectividad, Edifier ha incorporado Bluetooth 6.0 y conexión simultánea con dos dispositivos. De esta forma, podrás mantener los auriculares conectados, por ejemplo, al portátil y al móvil y cambiar entre ambos con mayor comodidad. También incluyen un modo de baja latencia orientado a juegos y permiten utilizarlos mediante conexión por cable cuando sea necesario.
Y qué decir de su magnífica autonomía, donde los Edifier W820NB ofrecen hasta 118 horas de reproducción con la cancelación de ruido desactivada.Al activar el ANC, la autonomía se reduce, aunque sigue ofreciendo unas cifras destacables de entre 60 y 70 horas dependiendo del uso. También cuentan con carga rápida: conectarlos durante solo 15 minutos permitiría conseguir aproximadamente 18 horas adicionales de reproducción.
Disponibilidad y precio
Por ahora, los Edifier W800NB se han anunciado en China, donde tienen un precio promocional de 289 yuanes, aproximadamente 35 euros al cambio. Un verdadero chollo en toda regla, por lo que esperamos que estos auriculares lleguen a España.
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