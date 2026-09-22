Qué es la esofagitis, la enfermedad que le han diagnosticado a Kim Kardashian

Kim Kardashian ha contado que le han diagnosticado esofagitis, una inflamación del esófago que puede provocar molestias como dificultad o dolor al tragar, ardor y dolor en el pecho. La empresaria ha revelado su problema de salud en el tráiler de la nueva temporada de The Kardashians.

La esofagitis aparece cuando los tejidos que recubren el esófago, el conducto que lleva los alimentos desde la boca hasta el estómago, se inflaman o se irritan. Una de las causas más habituales es el reflujo del ácido del estómago, aunque también puede aparecer por infecciones, algunos medicamentos o determinadas alergias.

Entre los síntomas más frecuentes están la dificultad para tragar, el dolor al tragar, el ardor en el pecho y el reflujo. En algunos casos, los alimentos pueden incluso quedarse atascados en el esófago.

Kim Kardashian | Getty Images

El tratamiento depende de cuál sea la causa. Cuando está relacionada con el reflujo, pueden utilizarse medicamentos que reducen la producción de ácido del estómago. En otros tipos de esofagitis puede ser necesario tratar una infección, retirar el medicamento que está causando la irritación o controlar la reacción alérgica.

La noticia ha tenido además un componente especialmente delicado para Kim Kardashian: su padre, Robert Kardashian, murió en 2003 a causa de un cáncer de esófago. Sin embargo, es importante aclarar que la esofagitis no es cáncer de esófago. Algunas formas crónicas, especialmente las relacionadas con el reflujo, pueden provocar daños en el esófago y favorecer la aparición del esófago de Barrett, una alteración que sí aumenta el riesgo de cáncer.

Por ahora, Kardashian no ha explicado públicamente qué tipo de esofagitis tiene ni cuál fue la causa concreta de su diagnóstico. Por ello, no se puede saber a partir de lo que ha contado cuál es su evolución ni qué tratamiento está siguiendo.