Starship se prepara para hacer historia: el megacohete intentará entrar por primera vez en órbita

SpaceX se prepara para uno de los vuelos más importantes de Starship, el megacohete con el que Elon Musk quiere impulsar las futuras misiones de la compañía. Tras varios vuelos de prueba en los que el vehículo ha ido incorporando nuevos avances, el próximo objetivo es conseguir que Starship entre en órbita alrededor de la Tierra.

El decimocuarto vuelo de prueba está previsto para el 28 de septiembre a las 14:15 horas (hora peninsular española). Según los planes de SpaceX, Starship alcanzará unos 275 kilómetros de altura y permanecerá cerca de diez horas en vuelo, durante las que completará aproximadamente seis vueltas alrededor del planeta antes de realizar una reentrada controlada y amerizar en el océano Pacífico.

Para conseguirlo, la nave tendrá que superar varias etapas críticas, entre ellas la inserción orbital, el reencendido de un motor Raptor en el espacio y la posterior maniobra de desorbitación. Todo ello servirá para comprobar si el vehículo puede realizar una misión orbital completa y regresar de forma controlada, un paso importante en el desarrollo de un sistema pensado para ser reutilizado.

El vuelo también permitirá probar 26 nuevos satélites Starlink V3, diseñados para aumentar la capacidad de la constelación de internet de SpaceX. Además, la compañía estrenará modificaciones en el escudo térmico de Starship para intentar reducir los problemas que pueden producirse durante la reentrada, incluyendo nuevos sistemas de sujeción de las losetas y la prueba de piezas curvas en diferentes zonas del vehículo.

Starship está siendo desarrollado con objetivos que van mucho más allá de Starlink. SpaceX pretende utilizarlo para transportar grandes cargas, mientras que la NASA cuenta con una versión del vehículo para futuras misiones tripuladas a la Luna dentro del programa Artemis. A largo plazo, Musk también plantea utilizar Starship en misiones humanas a Marte, aunque antes el vehículo todavía debe demostrar que puede realizar vuelos orbitales de forma fiable y, sobre todo, avanzar hacia la reutilización completa del sistema.