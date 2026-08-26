Esta app para iPhone te avisa si hay gafas inteligentes grabando cerca de ti

El uso de gafas inteligentes, como las Ray-Ban Meta, se ha vuelto cada vez más frecuente, y con ello han crecido también las preocupaciones sobre privacidad: muchas personas no saben si alguien a su alrededor está grabando video o tomando fotos sin su consentimiento. Android ya había lanzado a comienzos de año una función para alertar sobre este tipo de dispositivos, y ahora los usuarios de iPhone cuentan con una alternativa similar.

Se trata de una aplicación llamada AntiZuck, que funciona detectando las señales Bluetooth que emiten ciertas gafas inteligentes al encenderse. Cuando identifica un dispositivo compatible cerca, envía una alerta al iPhone del usuario.

¿Cómo funciona la aplicación?

La app muestra los dispositivos detectados en una pantalla tipo radar, con la distancia aproximada y un nivel de fiabilidad de la detección. Además, permite recordar los dispositivos que aparecen con frecuencia, enviar notificaciones cuando hay unas gafas cerca y marcar ciertos dispositivos como "conocidos" para no recibir alertas innecesarias.

También incluye widgets para la pantalla de inicio y de bloqueo, acceso rápido desde el centro de control, y la opción de activar el escaneo usando el botón de acción del iPhone.

Es importante aclarar qué es lo que la app no puede hacer: no tiene forma de saber si alguien está efectivamente grabando un video o tomando una fotografía en ese momento. Lo que detecta es la señal Bluetooth que las gafas emiten al encenderse, emparejarse con otro dispositivo o abrir su estuche de carga. Si el dispositivo deja de emitir esa señal, puede desaparecer del radar de la app. También es capaz de identificar otros productos de Meta, como los visores de realidad virtual Quest.

En cuanto a la privacidad de los propios usuarios, el desarrollador de AntiZuck asegura que todo el procesamiento de datos ocurre de forma local en el iPhone, por lo que no es necesario crear una cuenta ni se recopila información personal. Tampoco muestra publicidad. La aplicación está disponible en la App Store por 2,99 euros.