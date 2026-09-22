ZTE lanza un router Wifi portátil con capacidad para 16 dispositivos

Aunque hoy en día tener un smartphone significa contar con un pequeño router en nuestro bolsillo, estos dispositivos en su forma portátil siguen siendo un interesante dispositivo en algunas situaciones. Por ejemplo, en una segunda residencia, donde no queremos tener un plan de fibra más caro, y nos vale con un router portátil que, con una tarjeta SIM y un plan de un par de euros, nos brinda conectividad a varios dispositivos. Pues eso es lo que nos ofrece este nuevo router de ZTE, que destaca por el mayor número de dispositivos que puede gestionar.

Así es el nuevo router ZTE M3 Pro 5G

Nuevo ZTE M3 Pro 5G | ZTE

Se trata de un router con un diseño bastante atractivo, muydelgado, con un acabado en color gris, y una parte superior negra donde se aloja una pantalla. Este cuenta con un procesador de 8 núcleos, fabricado en el proceso de 6nm, por lo que es tecnología bastante reciente, y sobre todo muy eficiente, que demuestra que el dispositivo será capaz de rendir a gran nivel gastando el mínimo nivel de energía.

Es un router compatible tanto con redes 5G como 4G, y según ZTE, este puede ofrecer una velocidad de descarga de hasta 500 megas por segundo, lo que no está nada mal. Aunque de nada servirá si la velocidad real de la red no es lo suficientemente buena. Aun así, en estos casos, puede cambiar rápidamente a redes 3G para tener al menos la mínima capacidad de conexión a la red móvil.

En cuanto a la conectividad, puede crear redes Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz, y lo mejor de todo, puede admitir conexiones de hasta 16 dispositivos. Esto es un gran punto a su favor, porque normalmente este tipo de routers portátiles no ofrecen acceso a más de 10 dispositivos, por lo que si sueles sufrir estos límites, este puede ser la solución. Y algo que me parece genial, y que hace todo mucho más fácil, el propio router cuenta con un tag NFC que permite conectarse directamente al router sin tener que teclear la contraseña de acceso.

Según ZTE, su señal wifi de 2.4 GHz puede llegar a 220 metros de distancia. Y, por otro lado, el aspecto más importante, su batería recargable, que permite llevarlo con nosotros y que nos brinde conectividad móvil sin necesidad de tener un enchufe cerca. Esta batería es de 5.000 mAh, y con ella puede permanecer encendida durante 14,5 horas, que es más del doble de lo que ofrecen otros modelos reconocidos en el mercado de este tipo de router.

Y algo que nos parece muy interesante, cuenta con versiones que ofrecen varias ranuras para tarjetas SIM, por lo que podemos alternar varias según nos convenga conectarnos a uno y otro perfil. Una función muy interesante que ofrecerá en la siguiente actualización es un modo para llevar Internet en el tren de alta velocidad. Ya que podrá gestionar mejor las conexiones entre unas antenas de telefonía y otras. Un router que se ha lanzado de momento en China con un precio de unos 79 euros al cambio.