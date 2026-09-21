Xiaomi ha lanzado una nueva báscula inteligente por apenas 15 euros que pesa a tu mascota

La firma china sin duda es una de las más activas cuando se trata de lanzar dispositivos de salud para el hogar. Y las básculas siempre han estado en su gama de productos desde hace años. Ahora Xiaomi ha lanzado una nueva báscula, y sin duda alguna destaca, como siempre, por contar con funciones inteligentes y un precio realmente ajustado, que hace de ella una elección perfecta para hacer seguimiento de nuestro peso de una manera saludable y desde nuestro smartphone.

Ficha técnica de la Mijia Body Fat Scale 4 Pro

Se trata de la cuarta generación de esta báscula en su variante Pro, y eso quiere decir que cuenta con las mejores prestaciones y diseño posibles. La báscula cuenta con una autonomía de hasta 150 días, y algo muy importante, tiene una batería recargable, en lugar de contar con pilas como ocurría en las anteriores generaciones, algo que es mucho más cómodo de utilizar en el día a día.

Mijia Body Fat Scale 4 Pro | Mijia

A la hora de cargar la batería, podemos utilizar el puerto USB tipo C con el que cuenta, y que nos hace pensar que seguramente se lance a nivel global y en España, ya que esta conectividad es clave a la hora de poderse comercializar en nuestro continente. Esta báscula no solo pesa a personas, sino que además nos ofrece una función bastante interesante, como es la posibilidad de pesar a mascotas.

Parece ser que se tratará de una función donde la báscula será capaz de calcular la diferencia de peso entre la persona que la sostiene y la propia mascota, de esta manera será capaz de deducir cuál es el peso del animal. Esta báscula cuenta con una impedancia bioeléctrica de doble frecuencia, así como de la tecnología DEXA, que se utiliza para medir la composición corporal de las personas, y en este caso cuenta con una precisión por encima de la media.

Una báscula que, como suele ser habitual, cuenta con conectividad inalámbrica y eso permite sincronizarla con la app de Mijia en este caso para poder acceder a los distintos pesajes y ver una evolución en forma de gráfico sobre nuestro peso. Por tanto, las mayores mejoras son sin duda las que nos ofrece una batería recargable, así como una tecnología de reconocimiento de la composición más avanzada.

Y todo ello a un precio realmente ajustado, porque se ha lanzado en China a un precio de unos 15 euros al cambio, lo que sin duda alguna es un coste muy accesible, además hablando de un modelo Pro que supuestamente ofrece funciones adicionales.